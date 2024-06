Lecture Zen Résumer l'article

Des vidéos ultra-virales sur TikTok, montrant des rénovations d’appartement minuscule pour le personnage fictif de Liam, cachent la promotion d’un produit frauduleux pour devenir riche. Pour chaque internaute achetant un kit pour « débloquer son chakra de la richesse », le compte TikTok à l’origine des vidéos gagne de l’argent.

La rengaine est toujours la même : Liam (parfois aussi appelé Little John dans certaines vidéos) a beau avoir beaucoup travaillé et économisé, il n’a pu s’acheter qu’un minuscule appartement. Il décide donc de le rénover, à l’aide d’acier galvanisé, de vis d’expansion et de placage en bois écologique. Des vidéos mettant en scène Liam et sa rénovation d’appartement ont envahi TikTok au mois de mai 2024. Entre shitpost absurde, animation 3D douteuse et transformations d’appartement insensées, ces vidéos rencontrent un énorme succès.

Vues des millions de fois, elles sont devenues un véritable phénomène, si bien que plusieurs médias ont consacré des articles à cette tendance. Pourtant, l’un des principaux comptes publiant les vidéos de Liam semble cacher une arnaque dangereuse. Homedesign369, plus de 2 millions d’abonnés au compteur, redirige sur son profil vers un site, promettant aux internautes curieux qu’ils pourraient devenir riches « au-delà de leurs espérances », le tout grâce à une mystérieuse technique, celle du « chakra de la richesse ».

Le compte de HomeDesign369 et ses vidéos virales. // Source : Capture d’écran Numerama

Liam et le chakra de la richesse

C’est sur le subreddit r/France que n0ute, une utilisatrice, a évoqué pour la première fois son étrange découverte. Le 4 juin 2024, elle explique s’être intéressée par simple curiosité au profil utilisateur de HomeDesign369. Il s’agit, de loin, du compte le plus important publiant ces fameuses vidéos déjantés dans lesquelles Liam essaie de réaménager sa maison. Le compte publie régulièrement des vidéos qui dépassent le million de vues, dont la viralité a explosé ces dernières semaines.

Le profil de HomeDesign369 renvoie vers plusieurs liens : le premier propose aux internautes de télécharger un outil, à base d’intelligence artificielle, qui aiderait à faire ses propres travaux d’aménagement intérieur. Le second lien est plus intrigant : il propose simplement d’apprendre à « débloquer son ADN de la richesse ». Les internautes qui cliquent dessus prennent le risque d’entrer dans une spirale de désinformation potentiellement dangereuse.

La page de HomeDesign369 amène vers de nombreux liens. L’un d’eux propose de « débloquer nos ADN de la richesse ». // Source : Capture d’écran Numerama

La page qui s’affiche en cliquant sur ce lien donne tout de suite le ton : un message d’avertissement prévient que la vidéo va révéler des « informations » sur des expériences supposément menées par un ancien scientifique rebelle de la Nasa. « Vous ne devriez regarder cette vidéo que si vous êtes d’accord pour modifier votre ADN spirituel afin d’attirer la richesse », affirme très sérieusement le message. La vidéo qui suit continue avec un discours complètement déconnecté de la réalité scientifique.

Dans les grandes lignes, la vidéo explique que les humains n’utiliseraient « que 8 % de leur ADN », et qu’une expérience menée en secret par la Nasa aurait prouvé qu’il serait possible « d’activer » les 92 % d’ADN restant. D’après la vidéo, le mot ADN ne serait qu’un terme scientifique pour désigner les « chakras », censés être des centres d’énergie capables d’attirer la richesse.

La vidéo promet de révéler un secret de la Nasa. // Source : Capture d’écran Numerama

En « activant votre chakra de la richesse, […] vous aurez l’impression qu’une force supérieure vous envoie des opportunités pour gagner de l’argent qui n’impliquent que peu ou pas de travail », affirme la vidéo. Grâce à cela, il serait possible de devenir « plus riche que ce que vous n’avez jamais imaginé ».

Il semble clair qu’il ne s’agit pas d’une vraie méthode, mais plutôt d’une combine imaginée de toutes pièces pour soutirer de l’argent. L’histoire racontée par la vidéo est vaguement basée sur une étude de l’Université d’Oxford de 2014, qui indiquait que « seuls 8,2 % de l’ADN humain sont susceptibles de faire quelque chose d’important ». Cela ne veut cependant pas dire que les 82 % restant ne sont pas utiles : une partie des génomes restants permettrait de réguler l’expression des gènes.

Surtout, il n’est jamais question de chakra dans l’étude — aucune recherche scientifique n’a d’ailleurs permis de confirmer l’existence des chakras. Le terme « chakra » vient de la tradition bouddhiste et hindouiste de la méditation, il s’agit avant tout une notion spirituelle. Les chakras n’ont rien à voir avec l’ADN, contrairement à ce que la vidéo veut faire croire. Pourtant, le site veut vous convaincre coûte que coûte de payer pour avoir accès à la « méthode secrète » de la Nasa, qui n’a rien de sérieux.

Un modèle économique bien rodé

La suite du site explique que pour pouvoir débloquer ses chakras, il est essentiel d’écouter, chaque matin pendant 7 minutes, 2 fréquences très précises. Un pack entier permettant d’avoir accès aux fameuses vibrations est vendu 39 dollars sur le site. Une affaire en or pour les clients, selon le site, mais qui se révèle surtout profitable pour HomeDesigne369. Son business modèle repose entièrement sur une pratique très utilisée sur internet, l’affiliation. Les CD ne sont pas directement vendus par HomeDesigne369, mais par une autre entreprise, Cosmic Media.

L’affiliation est une pratique tout à fait légale, qui consiste à reverser une commission aux sites ayant renvoyé des clients vers un site marchant. Numerama se rémunère d’ailleurs en partie grâce à de l’affiliation avec des partenaires tels qu’Amazon ou des sites de streaming tels de Disney+. Dans le cas de HomeDesign369, l’affiliation fonctionne avec Cosmic Media, l’entreprise qui commercialise le kit sur les chakras de richesse.

Cosmic Media est au centre de toute une nébuleuse de produits du même acabit que le CD de fréquences pour les ADN. Sur son site, on retrouve des formations pour la confiance en soi à partir de 1 300 dollars, mais aussi des CD pour « appeler son ange de l’abondance » pour 97 dollars, ou encore un portrait robot de votre âme sœur pour 39 dollars. Plus dangereux, le site propose également des solutions miracles à plusieurs centaines de dollars pour lutter contre le diabète, présentées comme étant bien plus efficaces que les véritables médicaments prescrits par les médecins.

Pour un portrait robot de votre âme sœur vendu par Cosmic Media, il vous faudra débourser près de 50 dollars. // Source : Cosmic Media

Cosmic Media s’appuie sur des mécanismes douteux pour vendre ses produits, voire dangereux. La page dédiée à la vente des produits pour le diabète raconte l’histoire fictive d’une personne aux portes de la mort et dont la vie aurait été sauvée par ce remède miracle. Le site vantant les bénéfices du chakra de la richesse explique que la vie d’un père de famille, qui accumulait les factures et les déboires financiers, aurait été changée du jour au lendemain grâce à cette méthode.

Tous ces produits sont vendus directement sur le site de Cosmic Media, mais également via une multitude de sites partenaires, et grâce à des centaines de revendeurs utilisant l’affiliation. Cosmic Media, contacté par Numerama, a confirmé faire de l’affiliation avec de nombreux revendeurs. « La plupart de nos produits sont vendus avec Click Bank », l’un des plus importants programmes d’affiliation au monde, nous a expliqué l’un des vendeurs de Cosmic Media.

La plupart des liens d’affiliation sont générés automatiquement, sans que les vendeurs aient forcément conscience des entités ayant fait la promotion de leur produit. Dans le cas de HomeDesign369, si l’on essaie d’acheter le kit chakras directement après avoir cliqué depuis son profil, un lien confirmant l’affiliation apparait tout en bas de la page, qui est elle-même générée par Click Bank. Numerama n’avait pas réussi à rentrer en contact avec HomeDesign369 au moment de la publication de cet article.

Le code d’affiliation est visible en bas de la page de Click Bank. // Source : Capture d’écran Numerama

Il n’est en tout cas pas le seul influenceur à utiliser l’affiliation de Cosmic Media. De nombreux créateurs de contenus ont partagé des vidéos, des TikToks ou des posts LinkedIn vantant les supposés bénéfices du chakra de la richesse ces derniers mois. Mais aucun n’est aussi populaire que HomeDesign369 et ses vidéos de Liam aux millions de vues.

