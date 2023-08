L’application Rencontre Ados a été retirée de la boutique d’applications Android. Elle était sous le feu des critiques, après la découverte par des internautes que le site « hébergeait des pédophiles ».

L’application Rencontre Ados n’est plus disponible sur le Google Play Store depuis le 24 aout 2023 au matin, a appris BFMTV. Le store, qui rassemble les apps disponibles sur les smartphones Android, a pris la décision de supprimer Rencontre Ados, car cette dernière ne respectait pas les conditions d’utilisation de la plateforme. Google, qui a été contacté par BFMTV, confirme la suppression.

Numerama a également pu vérifier que l’app Rencontre Ados n’était plus disponible au téléchargement et qu’elle n’était plus référencée. À la place, pour la recherche « Rencontre Ados », d’autres apps sont proposées. Depuis le site de rencontres, le lien qui menait vers le Play Store pour télécharger l’application ne fonctionne également plus.

L’app Rencontre Ados n’est plus disponibles sur le Play Store, le 24 août 2023. // Source : Capture d’écran Numerama

Rencontre Ados ne disparait pas complètement

Rencontres Ados n’a cependant pas complètement disparu. Pour les personnes qui avaient déjà téléchargé l’app, cette dernière continue de fonctionner, comme Numerama a pu le confirmer. Les utilisateurs de Rencontre Ados s’amusaient même ce matin sur une discussion publique de voir que l’app avait disparu. Beaucoup ont fait remarquer qu’elle serait toujours téléchargeable avec un dossier APK (une sorte de fichier d’installation pour app Android).

Surtout, le site web de Rencontre Ados est toujours en ligne, que ce soit pour la version sur ordinateur ou pour la version mobile. Les utilisateurs peuvent toujours se connecter, écrire aux autres et créer de nouveaux comptes. Rencontre Ados n’a donc pas disparu du tout d’Internet.

Depuis plusieurs jours, le site de rencontres, destiné aux jeunes âgés de 13 à 25 ans, est accusé par plusieurs internautes d’être un nid à prédateurs sexuels. Comme Numerama l’a raconté, de très nombreux profils d’hommes prédateurs proposeraient ainsi aux utilisatrices les plus jeunes de coucher avec eux, et d’autres essayeraient de les convaincre de leur envoyer des nudes (photos dénudées, ndlr).

Le site existe depuis 2006, mais a été découvert par le grand public le 20 août, lorsqu’une utilisatrice de X (anciennement Twitter) a publié un long thread racontant son expérience sur la plateforme en se faisant passer pour une utilisatrice de 13 ans. Elle expliquait notamment qu’elle aurait reçu de nombreux messages de la part d’hommes âgés d’une quarantaine d’années. Depuis, le site est sous le feu des projecteurs et des critiques.

Une copine me parle d une appli dont elle a entendu parler avec sa môme. On connaît pas.

Je me dis tiens…

Je vais aller jeter un œil.

Appli réseaux sociaux entre ados.



J'ai un profil de 13 ans sans photo.

8 demandes d'amis.

5 dm dans la demi heure.



J'ai envie de violence pic.twitter.com/2i2i2n9r89 — Kroki (@LaKrokiPasNet) August 20, 2023

