Disons-le d’emblée : ce n’est pas formidable pour vous, à proximité immédiate de l’explosion. Une arme nucléaire de faible puissance reste assez dévastatrice pour raser une bonne partie d’une ville. Little Boy, avec ses 15 kilotonnes de puissance, a tué instantanément des dizaines de milliers de personnes le 6 août 1945 à Hiroshima. Bien d’autres sont mortes des suites de la déflagration, par la chaleur ou les cancers induits par les radiations.

Le malheur qui s’est abattu sur le Japon les 6 et 8 août 1945 a montré, de manière terrible, à quel point le nucléaire est une arme terrifiante. Les photos des décombres à Hiroshima et Nagasaki, mais aussi celles montrant l’état des victimes japonaises constituent à ce titre un puissant avertissement. D’autant que les arsenaux se sont considérablement renforcés depuis.

La capacité destructrice peut toutefois être vue autrement de nos jours, grâce à des sites spécialisés. Le plus connu est certainement Nukemap. Il existe également une autre solution, proposée par Outrider. Ce site américain utilise le multimédia pour sensibiliser le public sur des thèmes périlleux pour l’humanité. C’est le cas du changement climatique, mais également des armes nucléaires.

Parmi les ressources proposées par Outrider figure une carte interactive qui permet de « faire l’expérience de la puissance d’une arme nucléaire de faible puissance dans votre région ». En clair, vous entrez l’adresse de votre choix — comme la ville dans laquelle vous habitez –, vous choisissez une bombe et vous observez les dégâts (virtuels) qu’elle cause.

Contrairement à Nukemap, qui recense de nombreuses armes nucléaires pour ses simulations de détonation, Outrider n’en liste que 4, mais elles sont différentes les unes des autres pour percevoir à quelle vitesse on grimpe dans l’échelle de l’horreur. Il est aussi possible de choisir une explosion à l’impact au sol ou bien dans les airs — les effets sont alors encore plus dévastateurs.

On trouve ainsi une bombe de 15 kilotonnes (kt), une 240 kt (la plus large estimée dans l’arsenal nord-coréen), une 300 kt (Minuteman III dans l’arsenal américain) et une de 15 mégatonnes — la fameuse Tsar Bomba, une arme conçue par l’URSS. C’est la plus puissante arme nucléaire jamais testée. On l’estime à 4 000 fois plus forte que Hiroshima. Vertigineux.

Les dégâts d’une bombe nucléaire

Ces quatre bombes permettent de saisir la variété des périls quand la détonation a lieu, en fonction de la distance à laquelle on se trouve par rapport à l’épicentre. Tout près, c’est la boule de feu qui est susceptible de vous tuer. Sa température peut atteindre 10 000 fois celle de la surface du Soleil. À l’intérieur, tout est vaporisé en un instant.

Un peu plus loin de ce chaos, ce n’est plus la tempête de feu qui sera votre première préoccupation. L’onde de choc causée par l’air violemment repoussé par l’explosion risque de vous tuer, non pas directement, mais à cause de la destruction de ce qui se trouve autour de vous. Des bâtiments qui s’effondrent, des voitures transformées en projectiles, ou votre propre corps projeté, on ne sait pas où.

Les brûlures au troisième degré sont également de la partie, si vous êtes assez loin pour échapper à la boule de feu. La chaleur émise au centre est assez intense pour embraser bois, vêtements, plastiques, papiers. Des corps sont carbonisés. Même au-delà du rayon indiqué par Outrider, des brûlures au deuxième ou au premier degré peuvent advenir.

Enfin, les radiations. Il y a celles reçues, à très haute dose, si l’on se trouve très près de ce chaos. Si l’on a survécu au reste, les radiations sont susceptibles de vous tuer dans les heures qui viennent. Parfois, dans les jours et les semaines qui suivent. Nausées, fatigue, chute de cheveux, effondrement du système immunitaire, souffrance indicible. Voilà ce qui attend les victimes.

Et, il y a celles plus sournoises qui empoisonnent l’environnement à des kilomètres à la ronde — voire plus loin encore. Ce sont les retombées radioactives, qui affectent les humains, les animaux et les végétaux, avec une infection à travers l’alimentation. Les sols et l’eau contaminent les plantes, qui touchent les bêtes et qui arrivent aux hommes. Les effets se comptent en décennies.

Le caractère véritablement apocalyptique de l’arme nucléaire, uniquement utilisée à deux reprises à la fin de la Seconde Guerre mondiale, explique pourquoi elle n’a pas été utilisée depuis. Elle est présentée comme un instrument politique et non comme une solution opérationnelle. On la présente comme une arme de « non-emploi ». Une description que l’on ne souhaite pas voir changer.

