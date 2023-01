Des chercheurs ont analysé la vitesse de l’onde de choc d’une explosion nucléaire pour déterminer où se mettre à l’abri dans une pièce.

Il y a plus réjouissant comme tuto. Les chercheurs de l’Université de Nicosie à Chypre ont publié ce 17 janvier une étude sur les effets d’une bombe nucléaire pour voir comment elle affecterait des personnes qui s’abritent dans les bâtiments.

Le rapport se concentre sur une ogive nucléaire de 750 kilotonnes explosée à près de trois kilomètres au-dessus du sol, lancée par un missile balistique intercontinental. Soyons honnête d’abord, si vous êtes dans un rayon d’un kilomètre suivant l’explosion, vous n’avez aucune chance de survie. En l’espace de dix secondes, une onde de choc s’étendrait sur plus de 5 km.

Les structures moins résistantes s’effondreraient et tueraient probablement toute personne assez malchanceuse à l’intérieur. D’un autre côté, les bâtiments en béton trembleraient, mais devraient rester debout. « Avant notre étude, le danger pour les personnes à l’intérieur d’un immeuble en béton armé qui résiste à l’onde de choc n’était pas clair » explique le co-auteur Dimitris Drikakis dans un communiqué de presse. « Nos recherches montrent que le souffle reste un danger considérable et peut encore entraîner des blessures graves, voire mortelles ».

Rester à l’écart des fenêtres

L’onde de choc détruira les fenêtres et les portes et traversera les couloirs. Le verre, les débris ou ne serait que le souffle pourra propulser les personnes violemment au sol. Dans ce cas, il vaut mieux se cacher – non pas dans un frigo comme Indiana Jones, mais dans les coins de la pièce, à l’opposé de la direction de l’explosion.

Le souffle passe par les ouvertures et s’infiltre dans les couloirs. Les coins de la pièce sont épargnés. // Source : Université de Nicosie

« Les endroits intérieurs critiques les plus dangereux à éviter sont les fenêtres, les couloirs et les portes » indique le co-auteur Ioannis Kokkinakis. « Les gens doivent rester à l’écart de ces endroits et se mettre immédiatement à l’abri ».

Bien sûr, vous devrez encore faire face aux retombées radioactives, aux incendies qui balayent le paysage et à la panne quasi totale de tous les services. Mais bon, c’est un point de départ.

