Free a été victime d’une attaque informatique qui a provoqué une fuite de données personnelles et de coordonnées bancaires (IBAN). Il est possible de mettre en place des actions pour détecter et parer d’éventuels prélèvements frauduleux.

Free a été victime d’une cyberattaque fin octobre 2024, qui a entraîné une fuite très importante de données personnelles, ainsi que des coordonnées bancaires (en l’occurrence, l’IBAN). Le choc de la nouvelle passé, le temps doit être désormais à la vigilance et à l’action pour les particuliers concernés. Car des attaques par phishing peuvent advenir.

Mais ce n’est pas tout. Avec l’IBAN dans la nature, il y a une autre péril qui plane, cette fois sur les comptes bancaires. Des individus hostiles peuvent échafauder des plans pour déclencher des prélèvements frauduleux. On a d’ailleurs mis en lumière un exemple concret d’arnaque bancaire avec un IBAN.

Heureusement, il existe des parades.

Si vous pensez faire partie des victimes (vous avez dû recevoir ces jours-ci une communication par mail de Free), voilà le comportement que l’on vous recommande d’adopter pour détecter des prélèvements indus et, le cas échéant, les contrer sans tarder. Et, en bout de course, pour récupérer toutes les sommes provisoirement perdues.

Protéger son compte en banque après le piratage de Free

Regarder ses comptes pour voir les opérations et déceler les mouvements suspects

C’est la base. Vous ne pourrez pas agir si vous n’avez pas idée de ce qui se passe sur votre compte en banque. Vous devriez d’ailleurs le faire souvent (au moins tous les quelques jours) : cela vous permettra de repérer tout mouvement douteux, sans avoir à remonter trop loin dans votre historique, et, si cela advient, de vous pousser à agir vite.

Vérifier vos prélèvements et bénéficiaires autorisés

Chaque banque met à disposition un espace permettant de superviser ses prélèvements et bénéficiaires autorisés. Le chemin d’accès varie bien sûr d’un établissement à l’autre. Vous pourrez avoir accès à des options pour refuser un prélèvement suspicieux, suspendre le mandat ou bien, pour ce qui est des bénéficiaires, en supprimer.

Contacter votre banque pour des précisions

Vous avez des interrogations ? Vous pouvez aussi prendre contact avec votre conseiller bancaire habituel pour solliciter des précisions et lui demander son avis (et éviter aussi de s’attaquer à tort à un prélèvement valide). Cela permet « d’évaluer la régularité des opérations de paiement non identifiées ou pour lesquelles vous avez un doute », note la Banque de France.

Faire opposition en cas de prélèvement indus

En cas de prélèvement problématique, vous pouvez avertir votre banque et faire opposition. Vous avez 13 mois à compter du débit pour agir, pointe le ministère de l’Économie. Dans ce cas, si vous êtes victime, la banque est tenue de vous rembourser non seulement du montant exact, mais aussi des frais éventuels découlant de l’incident.

Faire une liste blanche des prélèvements bancaires

C’est une protection méconnue, mais qui peut être utile. Il est possible de mettre en place un système de « liste blanche » des prélèvements SEPA. « Vous pouvez, via le service client, mettre en place une liste blanche afin d’autoriser uniquement un ou plusieurs créanciers à initier des prélèvements sur votre compte », rappelle BoursoBank, par exemple.

Agir en justice en portant plainte

Si la détermination vous porte et que vous ne voulez pas en rester là, vous pouvez aussi passer à une phase plus offensive, en portant plainte. Il est possible de remplir un formulaire pour une plainte en ligne pour signaler la fraude aux forces de l’ordre (un processus similaire existe si l’incident frappe la carte bancaire).

