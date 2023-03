L’initiative d’un internaute, en réponse à la controversée réforme des retraites et à l’usage du 49.3 par le gouvernement, a obligé la Première ministre Elisabeth Borne à désactiver momentanément son compte Instagram.

Tout est parti d’un tweet : le dimanche 19 mars 2023, un internaute lance un challenge. « Si ce tweet atteint 50 likes, j’envoie 27k faux abonnés a (sic) Borne pour qu’elle ai (sic) exactement 49,3k abonnés. » L’idée saugrenue vient d’un utilisateur du réseau social, Mlz13, qui n’est ni un influenceur ni un opposant politique.

Pourtant, son initiative a abouti. Son tweet a reçu largement plus que les 50 mentions « j’aime » attendues : le message en compte près de 13 000, le matin du 20 mars 2023, vers 10h45. Surtout, son tweet l’a transformé en célébrité sur les réseaux sociaux : cet internaute est désormais présenté comme celui ayant réussi à désactiver de manière momentanée le compte Instagram d’Élisabeth Borne.

Si ce tweet atteint 50likes, j’envoie 27k faux abonnés a Borne pour qu’elle ai exactement 49.3k abonnés..



Pourquoi avoir choisi le chiffre de 49 300 abonnés ? Ce n’est pas un hasard. Il fait référence à l’article 49.3 de la Constitution, hautement polémique, et qui vient d’être actionné par Élisabeth Borne — un acte qui lui est reproché, et dont Mlz13 a explicitement voulu se moquer.

49,3k abonnés sur Instagram, une référence à la réforme des retraites

Pourquoi faire maintenant cette référence au 49.3 ? L’actualité politique du moment est chargée, notamment à cause de la loi planifiant la réforme des retraites, actuellement discutée à l’Assemblée nationale. La réforme est très contestée et la majorité présidentielle a fait le choix, le 16 mars, d’utiliser l’article 49.3 de la Constitution afin de ne pas avoir à soumettre le texte au vote. Cet article est cependant vu comme un passage en force et son utilisation est très décriée.

Cet objectif d’afficher le chiffre 49,3 sur le compte Instagram d’Élisabeth Borne est donc un rappel moqueur de ses choix politiques, le numéro de l’article étant devenu le symbole d’une réforme très impopulaire.

Le tweet de Mlz13 a rapidement atteint le nombre de likes escompté. Un peu moins de 4 heures après avoir publié son premier message, Mlz13 en publie un autre, à 20h le 19 mars, félicitant la Première ministre pour ses 49 300 abonnés. Le tout est accompagné d’une capture d’écran, montrant le compteur.

La capture montrant les 49,3K d’abonnés d’Elisabeth Borne sur Instagram. // Source : Capture d’écran Numerama

Peu de temps après, vers 22h, le photojournaliste Louis Witter remarque que le compte d’Élisabeth Borne a été désactivé brièvement, afin de mieux pouvoir gérer le flux de nouveaux abonnés et ne plus avoir le fameux chiffre 49,3 affiché. Lorsque le compte revient en ligne quelques minutes plus tard, il compte désormais 49 200 abonnés, selon Louis Witter. Peu de temps après, il repasse la barre des 49 300 abonnés.

Depuis, le compte Instagram de la Première ministre a été passé en privé, a pu constater Numerama. Cette option permet de restreindre l’accès aux photos, et il n’est plus possible de s’abonner automatiquement : les nouveaux abonnés doivent être validés à la main par le ou la propriétaire du compte. Dans le cas présent, il s’agit très certainement des équipes de communication d’Élisabeth Borne, qui ont ainsi dû supprimer manuellement les nouveaux abonnés. Instagram ne permet pas de trier automatiquement les followers, il s’agit donc d’une (longue) opération qui doit être faite à la main.

Des milliers d’abonnés supprimés du compte d’Elisabeth Borne

Le 20 mars au matin, le compte d’Élisabeth Borne était toujours en privé, et ne comptait désormais plus que 43 500 followers. Plusieurs milliers d’abonnés ont ainsi été enlevés dans la nuit.

Le compte Instagram d’Élisabeth Borne a été passé en privé. // Source : Capture d’écran Numerama

Mais, comment Mlz13 a-t-il fait pour acheter autant d’abonnés ? La réponse est simple. Bien que la pratique soit officiellement interdite par le réseau social, il existe un nombre imposant de sites qui proposent d’acheter des abonnés Instagram par milliers. Numerama en avait d’ailleurs fait l’expérience, et avait montré comment il était possible d’acheter 1 000 followers pour 80 euros. Nous avions ainsi pu voir qu’il s’agissait d’une opération courante, extrêmement facile, et à laquelle de nombreux utilisateurs recourent. Il s’agit désormais également d’une arme politique.

