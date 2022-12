High On Life est actuellement le jeu vidéo le plus populaire du service Xbox Game Pass. Il a toutes les qualités requises pour briller dans l’abonnement de Microsoft.

High On Life, jeu vidéo imaginé par l’un des créateurs de la série culte Rick and Morty, est disponible depuis le 13 décembre 2022. Et si aucun chiffre de ventes n’a été partagé pour le moment, on peut jauger son succès grâce aux quelques indicateurs fournis par le Xbox Game Pass (il fait partie du catalogue depuis son lancement). Ainsi, Kotaku rapporte, le 19 décembre, que High On Life est le titre le plus populaire de l’abonnement, sur Xbox comme sur PC.

Dans les classements immortalisés par le média, High On Life bat quand même des titres populaires comme Minecraft ou Le Solitaire, et des pointures comme Forza Horizon 5 ou Halo Infinite. À l’heure où nous écrivons ces lignes, le jeu de tir loufoque, qui place l’humour au cœur de l’expérience, est toujours en tête. A priori, il ne s’agit pas d’un simple phénomène.

High On Life est le jeu le plus populaire du Xbox Game Pass (le 20 décembre) // Source : Capture d’écran

High On Life est le jeu parfait pour le Xbox Game Pass

Numerama a attribué la note de 7 sur 10 à High On Life, ne tarissant pas d’éloges sur sa forme osée et pleinement assumée. Néanmoins, on ne peut pas dire que le FPS fasse l’unanimité. Il est plutôt du genre à diviser, en raison de ses gags loin d’être universels. Sur l’agrégateur Metacritic, High On Life affiche le score de 67 sur 100. Normalement, il s’avère insuffisant pour construire un succès. Il n’est pas particulièrement populaire sur Twitch non plus (4 000 spectateurs, à l’heure où nous écrivons ces lignes). Peut-être le croiserez-vous un peu plus sur TikTok, où ses séquences drôles peuvent animer la plateforme.

Pas un jeu incroyable et un peu dans son jus (des années 2000), mais je crois que je m'amuse un peu sur High on Life. C'est sympa (et très Game Pass) pic.twitter.com/wmopYOZvEu — Cassim Ketfi (@NotCassim) December 19, 2022

En réalité, cette note loin d’être élevée est une force pour High On Life : elle pousse les joueuses et les joueurs à l’essayer avant, éventuellement, de craquer. C’est là où le Xbox Game Pass a une belle carte à jouer. Le service de Microsoft, accessible depuis plusieurs appareils grâce au streaming de la formule Ultimate à 12,99 € par mois, permet de tester des jeux vidéo récents sans avoir à les acheter. Dans un cas comme celui de High On Life, qui suscite la curiosité mais ne donne pas forcément envie de lâcher 50 € (son prix sur Steam), le Xbox Game Pass représente la porte d’entrée parfaite et permet de minimiser le risque financier. Au pire, High On Life ne plaît pas et ce n’est pas très grave. Au mieux, ce sera une grosse surprise.

High On Life profite par ailleurs d’un contexte ultra favorable. Microsoft a été plutôt timide ces derniers mois en matière de grosses sorties censées porter son Xbox Game Pass. En raison d’un calendrier déplumé, les petites productions sont plus à même de briller — ce qui semble être le cas pour High On Life. Tant mieux pour lui.

