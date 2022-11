Quatre ans après avoir pris la décision d’interdire la nudité, le réseau social fait marche arrière. On peut à nouveau publier des nudes sur Tumblr.

« Ceci n’est pas un exercice », annonce d’emblée Tumblr. Les équipes du réseau social ont publié un message le 1er novembre 2022, informant d’une grande nouvelle : « nous acceptons aujourd’hui un plus grand champ d’expression, de créativité et d’art sur Tumblr, notamment les contenus représentant le corps humain (et oui, cela inclut le corps humain nu) ».

Sur Twitter, de nombreux utilisateurs se sont empressés de célébrer la nouvelle. Il faut dire que cela faisait près de quatre ans qu’ils attendaient ce moment, depuis l’interdiction des contenus adultes sur le site en 2018. Et leur retour pourrait changer beaucoup de choses sur la plateforme.

YOU CAN POST TITS ON TUMBLR AGAIN I REPEAT YOU CAN POST TITS ON TUMBLR AGAIN 📢📢📢 pic.twitter.com/fsfdpmsD82 — Minerva P Kelley (anti-vaushite) (@doubleca5t) November 1, 2022

Le grand retour de la nudité sur Tumblr

Avec l’arrivée des nouvelles règles sur Tumblr, « même si vos créations contiennent de la nudité, portent sur des sujets matures ou sur des thèmes sexuels, vous pouvez les partager sur Tumblr en utilisant les étiquettes appropriées », explique le message.

Plus que la nudité, la sexualité est donc à nouveau autorisée sur Tumblr. Cependant, « le reste des directives de Tumblr ne changent pas ». Sont toujours interdits les contenus violents, et « les représentations visuelles d’actes sexuellement explicites ». La pornographie, qui était acceptée sur Tumblr avant 2018, reste donc interdite.

Tumblr autorise à nouveau la nudité, mais pas la pornographie // Source : Canva

Le retour des nudes et des contenus pour adultes sur Tumblr était attendu depuis très longtemps par sa communauté. En 2018, le site avait pris la décision d’interdire les publications de nus à la surprise générale, alors qu’il était très prisé par ses utilisateurs et utilisatrices, justement pour cette raison. Après l’interdiction des contenus pour adulte, le trafic du site avait d’ailleurs chuté de manière impressionnante.

Le retour des contenus érotiques signifie-t-il que Tumblr va retrouver son importance d’avant ? Pour l’instant, rien ne permet de le dire. Aucun site n’a cependant vraiment pris la place de Tumblr pour la publication des contenus érotiques, les principaux réseaux sociaux ayant des positions très strictes contre la nudité. La seule exception, Twitter, vit en ce moment une période trouble avec son rachat par Elon Musk, qui pourrait changer beaucoup de choses. La communauté qui utilisait Tumblr comme lieu pour publier des contenus érotiques pourrait donc bien revenir.

Il est également intéressant de voir que la plateforme a fait marche arrière sur un sujet aussi controversé que la nudité, et ce, alors que de plus en plus de réseaux sociaux ferment leurs portes aux contenus pour adultes. En 2021, Onlyfan avait même pendant un temps annoncé interdire les contenus pornographiques, qui ont pourtant fait le succès de la plateforme et représentent la grande majorité de ces revenus. Onlyfan a finalement indiqué renoncer à l’interdiction, mais la fronde contre les contenus érotiques est toujours en cours, et largement menée par les compagnies de carte de crédit telles que Mastercard.