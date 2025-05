Lecture Zen Résumer l'article

Google tente une nouvelle approche pour accompagner les internautes à avoir une hygiène numérique de meilleure qualité. Avec Chrome, le géant du net proposera un mécanisme permettant de renouveler automatiquement un mot de passe à risque, sans avoir à se rendre sur le site. Tout se fera en quelques instants en coulisses.

On ne pourra pas dire que l’écosystème numérique ne fait pas son possible pour que les internautes utilisent de meilleurs mots de passe. Entre les sites qui refusent les codes secrets trop faibles ou trop courts, les alertes émises par les applications ou les gestionnaires qui proposent de renouveler en un clic un mot de passe mal fichu, les efforts ne manquent pas.

Renouvellement automatique en un clic

Visiblement, tout cela n’est pas suffisant puisque Google entend passer à une étape plus radicale encore : changer automatiquement les mots de passe à risque qui sont enregistrés dans le navigateur Chrome, puisque celui-ci dispose d’un compartiment faisant office de gestionnaire de mots de passe. C’est ce que le groupe a indiqué le 20 mai 2025.

« Lorsque Chrome détecte un mot de passe compromis lors de la connexion, le gestionnaire de mots de passe de Google propose à l’utilisateur de le corriger automatiquement », indique l’entreprise. « Sur les sites compatibles, Chrome peut générer un mot de passe sécurisé de remplacement et le modifier automatiquement pour l’utilisateur. »

Google Chrome va apporter une aide supplémentaire pour les mots de passe à risque. // Source : deepanker70

Cette annonce a été faite dans le cadre de la conférence Google I/O, qui a été centrée sur l’intelligence artificielle générative. Il a été question d’un retour des lunettes Google Glass, d’un nouveau forfait onéreux Google AI Ultra, du modèle de pointe pour générer des vidéos Veo 3, de Gemini dans Chrome, d’une cabine d’essayage virtuelle, ou de la fin du web.

Selon Google, « la modification automatique du mot de passe permet aux utilisateurs de réagir plus facilement lorsque leurs identifiants sont menacés ». Surtout, cela évite d’attendre qu’ils réagissent. Et « cela réduit les frictions et aide les utilisateurs à sécuriser leur compte, sans avoir à parcourir les paramètres de leur compte ni à abandonner ce qu’ils font ».

Cela fait des années que Google s’efforce de mobiliser Chrome pour aider les internautes à utiliser de meilleurs mots de passe et à réagir en cas de compromission. Des efforts qui sont montés en puissance au fil du temps, en incorporant un gestionnaire maison dans le navigateur par exemple, et qui aboutissent aujourd’hui à cette dernière initiative.

L’internaute garde la main

Dans la démonstration que propose Google, il apparaît que ce changement de mot de passe ne se fera jamais à l’insu de l’internaute. En cas d’alerte sur un mot de passe, un encart apparaîtra avec un bouton lançant la procédure. Si l’internaute clique dessus, alors Chrome se connectera au site, se rendra dans les paramètres adéquats et renouvellera le code.

Un renouvellement en un clic. // Source : Capture d’écran

Les internautes pourront évidemment refuser ce processus, en cliquant sur la croix de fermeture de l’encart au lieu du bouton « change it for me » et faire la procédure manuellement. Il reste toutefois préférable de changer le mot de passe s’il est avéré qu’il a été compromis ou s’il est décrit comme trop faible.

Chrome peut tout à fait suffire comme gestionnaire de mots de passe, mais il existe aussi d’autres options tierces pour gérer ses codes secrets de façon sécurisée. Ces applications proposent d’ailleurs la plupart du temps des services complémentaires, comme le stockage de fichiers ou l’accès à un abonnement VPN, pour séduire.

