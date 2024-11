Les fuites de données, hacks et autre usurpation d’identité, sur le web, ça n’arrive pas qu’aux autres. Il est donc important de protéger efficacement ses données personnelles. C’est ce que vous propose pCloud avec son offre du Black Friday.

S’il y a bien une chose que les récents déboires de Free ou l’affaire des fausses pubs Facebook prouvent, c’est que les données personnelles des internautes sont la cible privilégiée de tout un tas d’individus malintentionnés. La raison ? Ces informations constituent une véritable mine d’or pour de nombreuses personnes et sociétés, qui les achètent et les vendent sans vergogne, au détriment des internautes.

Aujourd’hui, plus que jamais, la protection et la sécurisation des données personnelles, et plus globalement, de la vie privée sur Internet, est l’affaire de tous. Et si l’adoption de bonnes pratiques en matière d’hygiène numérique est indispensable, il ne s’agit là que d’une étape. Afin d’assurer la protection de vos données sensibles (mots de passe, identité, etc.), l’utilisation d’outils tels qu’un gestionnaire de mots de passe ou un stockage sécurisé sont primordiaux. Et c’est en substance ce que propose pCloud pour le Black Friday avec un pack 3-en-1 bien achalandé.

pCloud : un espace de stockage étendu pour le restant de vos jours (voir plus)

Le premier élément disponible dans le pack proposé par pCloud à l’occasion de ce Black Friday consiste en un accès à un espace de stockage sécurisé dans le cloud. Un véritable coffre-fort numérique dans lequel vous pourrez entreposer tous vos documents importants, mais aussi vos photos, vos vidéos ou tout autre fichier qui vous semble utile. Mieux, pCloud vous permet de réaliser des sauvegardes régulières de votre ordinateur ou de synchroniser des dossiers sur plusieurs machines pour être sûr de ne jamais perdre vos données.

Basé en Suisse, et soumis aux règles promulguées dans ce pays en matière de protection des données et de respect de la vie privée, pCloud a mis le paquet sur le plan de la sécurité : serveurs sécurisés installés au sein de l’Union européenne, protocole de chiffrement dernier cri, politique de non-journalisation des données… Vous seul avez connaissance de ce qui se trouve sur votre espace de stockage (et c’est tant mieux).

pCloud est disponible sur de nombreux appareils, OS ou navigateurs, avec les mêmes fonctionnalités. // Source : pCloud

L’autre force de pCloud réside dans sa polyvalence et sa simplicité d’utilisation. Disponible sur une grande variété d’appareils (ordinateurs, tablettes, smartphones), d’OS (iOS, Android, Windows, macOS, Linux) et de navigateurs (Chrome, Firefox, Safari), pCloud permet de transférer, synchroniser et partager les fichiers qu’il héberge en un tournemain.

pCloud possède aussi une particularité inédite dans le domaine du stockage en ligne. Ici, pas d’abonnement mensuel. À la place, pCloud propose une formule « à vie » (99 ans en réalité) et un paiement unique. Le pack proposé pour ce Black Friday inclut ainsi un stockage de 5 To, et l’accès à pCloud Encryption et pCloud Pass Premium, le tout à vie, en échange d’un paiement unique de 599 euros au lieu de 1 563 euros. Ce qui correspond à un coût d’environ 6 euros par an ou 0,5 euro par mois pour les 99 ans à venir. Si la partie cybersécurité ne vous intéresse pas, sachez que pCloud propose aussi ses offres de stockages 1, 2 et 10 To à prix réduit pour le Black Friday.

pCloud Encryption : la solution parfaite pour garantir la confidentialité de toutes vos données

De base, pCloud propose un niveau de sécurité assez élevé grâce à ses protocoles de chiffrement TLS/SSL. Mais si vous souhaitez ajouter une couche de protection supplémentaire, il y a Encryption. Ce service supplémentaire proposé par pCloud permet de créer un dossier quasi inviolable au sein de votre espace de stockage afin d’y héberger vos documents les plus sensibles.

pCloud Encryption vous permet de sécuriser vos données les plus sensibles très simplement // Source : pCloud

Cette protection commence par un chiffrement côté client, qui permet de garantir l’intégrité de vos données même si votre machine, ordinateur ou portable, se fait voler. Elle repose ensuite sur un système de preuve à divulgation nulle de connaissance (Zero Knowledge Proof). Un protocole qui permet d’authentifier une information de matière sécurisée sans en divulguer le contenu et garantit que personne, mis à part l’utilisateur, ne connaît le contenu d’un fichier. Ajoutez à cela des algorithmes de chiffrement multicouches et vous obtenez un système de protection aussi complet que solide.

pCloud Pass Premium : renforcez la sécurité de tous vos mots de passe

Cela peut paraître anodin, mais le choix d’un mot de passe n’est jamais anodin. Il est le garant de la confidentialité de bon nombre d’informations sensibles et constitue une cible privilégiée pour de nombreux hackers. Le problème, c’est que bon nombre d’internautes ont tendance à céder à la facilité au moment de créer leurs identifiants. Mots de passe simples, voire simplistes, réutilisation d’un même mot de passe sur plusieurs comptes : autant de pratiques qui restent compréhensibles, mais n’en demeurent pas moins dangereuses.

Avec pCloud Pass, vous n’aurez plus besoin de retenir 12 000 mots de passe // Source : pCloud

Avec pCloud Pass Premium, pCloud vous propose une solution simple pour assurer la sécurité de vos comptes sous la forme d’un gestionnaire de mots de passe. Ce trousseau sécurisé qui héberge vos mots de passe de manière sécurisée les rend accessibles partout et tout le temps, et vous propose même de créer des mots de passe complexes en un clic. pCloud Pass propose aussi quelques fonctionnalités supplémentaires très pratiques comme le remplissage automatique des formulaires, l’enregistrement sécurisé des cartes de crédit ou un système de partage d’identifiants entièrement sécurisé.

