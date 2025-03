Lecture Zen Résumer l'article

De faux sites imitent les groupes d’opposition russes, des plateformes ukrainiennes et même la CIA pour tromper les citoyens hostiles au Kremlin.

D’après un rapport de l’entreprise Silent Push, publié le 27 mars 2025, un réseau de sites frauduleux imite les plateformes officielles de groupes d’opposition, de services ukrainiens et même de la CIA pour tromper les internautes en quête d’informations sur la résistance au régime russe. Ces faux sites visent notamment ceux qui souhaitent rejoindre Legion Liberty, un groupe paramilitaire composé de citoyens russes engagés contre Moscou, ou encore le Corps des volontaires russes.

Les experts en cybersécurité donnent deux exemples concrets d’usurpations d’unité russe engagées pour l’Ukraine contre le régime de Vladimir Poutine. Parmi les domaines identifiés, legiohliberty[.]army copie le site officiel legionliberty[.]army, tandis que rusvolcorps[.]net imite la plateforme du Corps des volontaires russes (rusvolcorps[.]com). Un autre site frauduleux, hochuzhitlife[.]com, exploite l’identité de l’initiative ukrainienne « Je veux vivre », un programme lancé par Kiev pour encourager les soldats russes à se rendre.

Un faux formulaire pour rejoindre les unités opposées à la Russie. // Source : Silent Push

Enfin, ciagov[.]icu tente de se faire passer pour le site officiel de la CIA, qui a récemment renforcé sa présence sur Telegram pour toucher des dissidents russophones. Une fausse vidéo en russe imitant la CIA a même été diffusée, proposant aux citoyens russes de les contacter pour donner des infos.

Un site usurpant la CIA invitant les Russes à donner des informations. // Source : Silent Push

Ces pages frauduleuses invitent les visiteurs à remplir des formulaires détaillés, collectant des informations personnelles telles que le nom, l’adresse e-mail, l’identifiant Telegram, les opinions politiques et l’expérience militaire. Des données sensibles qui, entre de mauvaises mains, peuvent exposer ces individus à de lourdes représailles.

Une opération du renseignement, selon les experts en cybersécurité

Silent Push estime que cette opération de phishing est orchestrée par les services de renseignement russes ou par un acteur soutenu par le Kremlin. Depuis l’invasion de l’Ukraine en février 2022, la simple opposition à la guerre peut mener à de lourdes sanctions pénales en Russie, et les forces de sécurité traquent activement les citoyens soupçonnés de liens avec des groupes anti-Poutine.

Les chercheurs notent également que les faux sites ne se contentent pas d’exister : ils sont artificiellement propulsés en tête des résultats de recherche sur Yandex, le moteur de recherche russe. Les unités militaires opposées à Poutine avaient déjà signalé ces pièges il y a un an. Cependant, il semblerait qu’ils se multiplient, selon Silent Push, avec près d’une dizaine de plateformes créées en 2025. En complément de ces faux sites, le Kremlin continue de bannir les moyens d’échapper à l’œil de Moscou en interdisant plusieurs services de VPN. L’anonymat devient de plus en plus un luxe en Russie.



Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama