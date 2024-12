Lecture Zen Résumer l'article

Les forces de police européennes, dont les autorités françaises, ont démantelé la messagerie Matrix, une application utilisée par de nombreuses organisations criminelles et réputée pour sa grande discrétion.

Si son nom ne vous dit rien, c’est bon signe. La messagerie chiffrée Matrix a été démantelée par Europol, impliquant également une intervention des forces de l’ordre française. Dans un communiqué publié le 3 décembre 2024, l’agence européenne de police criminelle a annoncé que cette plateforme a été démantelée à l’issue d’une enquête approfondie qui a mis en lumière l’essor discret de ce service.

Les autorités ont pu infiltrer la messagerie et la surveiller pendant trois mois, interceptant plus de deux millions de messages. Ces 2,3 millions de messages, rédigés en 33 langues différentes, illustrent l’ampleur de cette plateforme de cybercriminalité.

La plateforme criminelle a été découverte par les autorités néerlandaises, lors de l’examen du téléphone d’un suspect reconnu coupable du meurtre d’un journaliste néerlandais en 2021.

Selon les messages interceptés par les forces de l’ordre, la plateforme était liée à des crimes graves, notamment le trafic international de drogue, le trafic d’armes et le blanchiment d’argent.

« C’est inévitable », déclareny les forces de l’ordre en évoquant le démantèlement de Matrix. // Source : Europol

Des messageries chiffrées installées sur des Google Pixel

Matrix fonctionnait sur invitation uniquement, et ses fondateurs se vantaient d’avoir créé l’une des plateformes les plus sûres pour leur milieu. Le site proposait même une application de jeux d’argent et une monnaie propre pour régler les frais d’abonnement. L’application était principalement installée sur des téléphones Google Pixel.

L’infrastructure de Matrix était plus complexe que celle d’autres services, nécessitant 40 serveurs répartis dans plusieurs pays, dont la France et l’Allemagne.

Les criminels ont reçu l’annonce de l’infiltration de l’application. // Source : Europol

Parmi les personnes arrêtées figure le propriétaire et opérateur présumé de la plateforme, un citoyen lituanien de 52 ans, qui collaborait avec un homme de 30 ans originaire des Pays-Bas. Lors des perquisitions aux domiciles des suspects, la police a saisi 145 000 € en espèces et environ 500 000 € en crypto-monnaies.

Récemment interrogé par Numerama, le Colonel Hervé Pétry, commandant de l’Unité national cyber, avait déclaré que « toutes les infrastructures de messageries chiffrées sont des outils essentiels pour la délinquance et la criminalité ». Ces applications, généralement inconnues du public, ne sont mises en lumière que lors d’opérations policières d’envergure.

