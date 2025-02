Lecture Zen Résumer l'article

Un jeu d’aventure, disponible sur Steam, a été retiré après la découverte d’un malware caché dans son téléchargement. Cet incident met en évidence la vulnérabilité des joueurs face aux cybermenaces, souvent dissimulées sous des titres attrayants.

La plateforme d’achats de jeux video Steam a récemment retiré un jeu en raison de la présence d’un malware, selon plusieurs rapports médiatiques. « PirateFi » proposait une expérience de survie immersive, avec des modes solo et multijoueur où l’objectif était de subsister et de se nourrir sur une île sauvage. Avant son retrait, PirateFi affichait une note de 9/10 sur la boutique Steam, basée sur 51 avis, d’après une version archivée de sa page consultée par le média TechCrunch. Le nombre de personnes ayant téléchargé le jeu est inconnu, mais pourrait se chiffrer à plus d’un millier d’internautes, selon VideoGameInsight.

Profitez pleinement de votre vie numérique ! Avec Bitdefender, votre vie numérique est entre de bonnes mains. Restez à l’abri des escroqueries, des virus et des ransomwares grâce à ses solutions innovantes et discrètes.

Dans une notification adressée aux joueurs concernés, Valve recommande vivement d’effectuer sans délai une analyse approfondie du système à l’aide d’un logiciel antivirus fiable, ainsi qu’un examen minutieux de leur machine afin de repérer tout programme suspect ou récemment installé. L’entreprise va même jusqu’à préconiser un reformatage complet du système d’exploitation pour assurer l’élimination totale de toute menace malveillante. Si les versions compromises du jeu ont été supprimées de Steam, Valve n’a toutefois pas révélé la nature exacte du malware détecté.

Source : TechCrunch

Des gamers trompés par des campagnes de pub

L’affaire PirateFi souligne une fois de plus la vulnérabilité des plateformes de jeux vidéo face aux cybermenaces. Ce n’est pas la première fois que l’industrie du jeu vidéo fait face à une telle menace : en 2023, un ancien opus de Call of Duty avait été infecté par un malware auto-réplicatif. Le web regorge également de faux jeux, fréquemment promus par des publicités trompeuses incitant au téléchargement. Des campagnes de promotions de faux jeux contenant des malwares ont été détectées sur le réseau social et outil de communication Discord. Les hackers tentent le plus souvent de s’emparer des données personnelles ou de prendre la main sur l’ordinateur de leurs cibles.

Le piratage par le biais du téléchargement de jeux vidéo reste encore peu médiatisé et ’affaire « PirateFi » montre bien à quel point il est essentiel pour les joueurs de rester sur leurs gardes lorsqu’ils tombent sur des jeux inconnus.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Marre des réseaux sociaux ? Rejoignez la communauté Numerama sur WhatsApp !