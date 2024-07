Lecture Zen Résumer l'article

Un australien a été inculpé pour avoir créé de faux réseaux Wi-Fi dans les avions et les aéroports afin de voler des données personnelles. Il dérobait les infos depuis un dispositif dans sa valise.

Un cybercriminel a été inculpé en Australie pour avoir mis en place de faux réseaux dans un aéroport et sur des vols intérieurs dans le pays, rapporte le Guardian le 28 juin dernier.

Une compagne aérienne a alerté les autorités après plusieurs soupçons d’un réseau Wi-Fi frauduleux à bord d’un avion. Les employés ont prévenu les forces de l’ordre qui ont fouillé les bagages des passagers à l’arrivée. L’un des voyageurs détenait plusieurs appareils dans sa valise, dont un outil pour créer un point d’accès Wi-Fi ainsi qu’un ordinateur. Ce dernier contenait de nombreux fichiers avec les données personnelles des passagers.

La police affirme que l’homme en question avait développé des pages fictives de connexion au réseau. Les victimes inscrivaient leur mail et leur mot de passe et envoyaient ces identifiants directement sur l’ordinateur du hacker. De nombreuses autres informations peuvent être récupérées depuis ces connexions factices, dont des données bancaires.

Attention lors de vos connexions au Wi-Fi public

Les officiers de police australiens ont rappelé aux médias que les services gratuits de Wi-Fi ne demandent généralement pas de mot de passe. L’inspecteur a également recommandé de ne pas ouvrir des applications sensibles, telles que les services bancaires ou des documents confidentiels pour le travail, lorsque l’on est connecté à un réseau public.

Dans la limite du possible, les navigations depuis un Wi-Fi public doivent se limiter à des loisirs ainsi que quelques tâches qui ne révèlent aucune données. Un partage de connexion depuis son portable est plus prudent si on doit absolument consulter des fichiers sensibles.

