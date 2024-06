Lecture Zen Résumer l'article

Google a publié un rapport de cybersécurité dans lequel il dévoile une nouvelle faille dans ses smartphones. L’entreprise invite les utilisateurs des Google Pixel à mettre à jour leur interface.

Les propriétaires de smartphone Google Pixel doivent surveiller les mises à jour. Dans son dernier rapport de cybersécurité publié le 11 juin, le groupe révèle une dizaine de vulnérabilités dans ses produits, dont une considérée comme une faille de sécurité grave.

Une fois exploitée, elle permettrait de prendre le contrôle du smartphone. Cette vulnérabilité a déjà été exploitée par des pirates, mais Google se veut rassurant et indique qu’elle est « limitée et ciblée ».

Cette faille aurait été repérée en avril dernier, après une attaque sur plusieurs smartphones. Selon la société GrapheneOS, les cybercriminels auraient dérobé des données avant d’effacer la mémoire de l’appareil. « La vulnérabilité a été exploitée par des hackers contre des utilisateurs avec des applications comme Wasted et Sentry », notent les experts de l’entreprise dans un post sur X.

Des mises à jour régulières sur Google Pixel

Google propose régulièrement des mises à jour de sécurité pour sa gamme Pixel. Bien qu’elles puissent paraître anodines, elles évitent les récupérations de données personnelles par des acteurs malveillants dans la majorité des cas.

Pour vérifier si la dernière Maj est déjà disponible, rendez-vous dans le menu Paramètres (le rouage en bas à gauche du téléphone), puis sélectionnez Sécurité et Confidentialité et enfin Système et Mise à Jour. Appuyez ensuite sur Mise à jour de sécurité et suivez les étapes à l’écran pour sécuriser votre téléphone.

