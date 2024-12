Lecture Zen Résumer l'article

C’est la bonne surprise d’Apple pour les internautes qui sont sur Firefox : l’entreprise américaine a repris une extension pour en faire une application officielle permettant d’accéder au trousseau iCloud, depuis le navigateur web de Mozilla.

C’est la bonne surprise de fin d’année pour les personnes qui utilisent Firefox. Le gestionnaire de mots de passe développé par Apple existe désormais sous la forme d’une extension pour le navigateur web, ce qui facilitera l’accès des internautes à leurs codes secrets, en proposant une option supplémentaire d’accès au trousseau iCloud (devenu Apple Passwords avec iOS 18).

L’application Mots de passe iCloud (iCloud Passwords) « vous permet de remplir en toute sécurité les mots de passe du trousseau iCloud lorsque vous vous connectez à des sites web à l’aide de Firefox. Tous les nouveaux mots de passe que vous créez dans Firefox sont enregistrés dans votre trousseau iCloud », lit-on dans la description.

Firefox a désormais accès à l’extension officielle d’Apple pour gérer les mots de passe iCloud. // Source : Mozilla

Une synchronisation des mots de passe est naturellement de la partie, afin que le trousseau reste unifié d’un appareil à l’autre — c’est une fonction qui est très courante parmi les meilleurs gestionnaires de mots de passe. Ainsi, dans le cas d’iCloud Passwords, cela permet de retrouver un mot de passe créé sous Firefox sur tous les appareils Apple. Et de se connecter depuis Firefox avec un identifiant créé sur son iPhone.

Firefox rejoint Chrome et Edge

Comme le rappelle la documentation de l’entreprise américaine, l’application existe déjà sous la forme d’une extension pour deux autres navigateurs web d’importance, à savoir Google Chrome et Microsoft Edge. Ces deux-là sont parmi les plus utilisés dans le monde, avec une part de marché respective d’environ 67,5 et 4,8 %.

Il est heureux qu’Apple ait étendu la disponibilité d’iCloud Passwords a un quatrième navigateur web (Safari, le logiciel d’Apple pour surfer sur le net, est bien entendu lui aussi pris en charge), même si la part de marché de Firefox est relativement basse (2,6 %). Firefox reste toutefois encore au-dessus plusieurs autres navigateurs du marché.

Comme cela a été signalé sur X (ex-Twitter), Apple n’a pas vraiment conçu d’application à partir de rien. L’entreprise a repris une base existante, icloud-passwords-firefox, que l’on peut voir sur GitHub. Il reste toutefois encore du travail. Pour l’heure, l’extension made in Apple est compatible avec macOS, mais pas encore Windows.

