Lecture Zen Résumer l'article

En cas de perte ou de vol de votre carte bancaire, les premières heures sont cruciales. Pour éviter tout prélèvement frauduleux, la solution d’urgence la plus efficace est de faire opposition immédiatement, ce qui rendra votre carte inutilisable. Voici comment procéder en quelques clics.

Pourquoi faire opposition en ligne ?

Si vous avez atterri sur ce papier, c’est peut-être que vous avez perdu ou subi un vol de votre carte bancaire. Il se peut aussi que vos coordonnées bancaires comme le numéro de la carte et le cryptogramme soient entre de mauvaises mains suite à une fuite de données.

Quoi qu’il en soit, la meilleure chose à faire dans cette situation est de bloquer votre carte bancaire (si cette fonction existe dans votre banque). Et si vous êtes certain de l’avoir perdue, alors, il faut faire opposition pour être sûr que la carte ne puisse plus être utilisable — et donc ne serve pas à vous retirer de l’argent de votre compte bancaire.

Pour aller plus loin Piratage de Free : voici une arnaque concrète utilisée par les escrocs pour vous tromper grâce aux données volées

Comment faire opposition en ligne

Il y a plusieurs moyens de faire opposition, mais certaines options sont plus rapides que d’autres, un critère essentiel dans une situation où le facteur temps est très important.

La démarche en ligne reste le recours le plus efficace dans la mesure où votre espace client permet directement de vous identifier et est accessible en permanence via un PC, smartphone, ou bien une tablette — hors souci de réseau ou de serveur.

Faire opposition ou bloquer une carte depuis le site web ou via l’application de sa banque

Aujourd’hui, la grande majorité des banques disposent d’un portail web avec une interface dédiée à l’espace client, qui permet d’ajuster tout un tas de paramètres, y compris de faire opposition. Pour accéder à celle-ci, il suffit de se connecter avec :

Son identifiant de compte bancaire (disponible sur vos relevés de compte) ;

Votre mot de passe (généralement paramétré à la première connexion).

Une fois dans votre espace, tout dépend de la banque en question. Il faut en principe se rendre sur l’onglet carte et chercher l’option faire opposition. C’est le même principe pour les applications mobiles. Voici un exemple illustré de comment faire une opposition de carte bancaire avec BoursoBank :

Faire opposition sur BoursoBank (Boursorama). // Source : Montage Numerama

Comment bloquer ou faire opposition en quelques clics selon votre établissement bancaire :

Vous trouverez ci-dessous les liens avec les démarches à faire pour bloquer immédiatement l’usage de votre carte bancaire en cas de perte, de vol ou de fuite de données (par ordre alphabétique) :

Numéro d’urgence de votre banque ou centre d’opposition carte bancaire

Vous pouvez joindre votre conseiller par téléphone ou votre banque, mais tout dépend des horaires d’ouverture. Notez qu’un grand nombre de banques mettent à disposition un numéro d’urgence joignable en permanence pour faire opposition. Sinon, il y a le service interbancaire d’opposition à carte bancaire joignable aux 0 892 705 705, mais l’appel est facturé.

Est-ce gratuit de faire opposition en cas de perte de carte ?

Faire opposition n’est pas forcément gratuit comme on pourrait le penser au premier abord. Au même titre qu’un découvert, cette démarche peut entraîner des frais variés selon votre banque. Dans certains cas, des établissements bancaires offre une opposition par an, mais les suivantes peuvent être payantes. Pour connaître ses frais en détail, consultez la brochure tarifaire de votre banque.

Que faire après avoir fait opposition ? (remboursement, plainte pour fraude…)

Une fois que votre carte est bloquée, faites le tour de vos comptes pour vérifier qu’aucun prélèvement n’a été effectué entre-temps. Pour ce faire, il suffit de se rendre dans son espace client ; généralement, les paiements par carte bancaire s’affichent directement après la transaction. Si certains vous semblent douteux, vous pouvez demander un remboursement auprès de votre banque.

Signaler une fraude (via la plateforme Perceval)

La plateforme Perceval est un service en ligne du ministère de l’Intérieur français qui permet aux victimes de fraude à la carte bancaire de signaler une fraude. Toutefois, il concerne uniquement un cas de figure dans lequel vous êtes encore en possession sa carte bancaire. Dans le cas où votre carte bancaire est volée, vous n’avez d’autre choix que de vous rendre dans un commissariat de police ou à la gendarmerie pour porter plainte.

Contacter la banque pour demander une nouvelle carte

Ne plus avoir de carte peut être handicapant après une opposition. Vous devez impérativement émettre une nouvelle carte dans la foulée pour éviter de vous retrouver sans moyen de paiement. Certaines banques proposent aussi des cartes prépayées d’appoint en attendant d’avoir votre nouvelle carte bancaire.

Pour aller plus loin Comment mettre en place une liste blanche pour bloquer les prélèvements bancaires frauduleux

Votre VPN préféré n'est pas celui que vous croyez Quel est le meilleur VPN en 2024 ? Notre comparatif Retrouvez notre comparateur pour choisir le meilleur VPN

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+