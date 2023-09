23 personnes ont été arrêtées par Europol pour avoir détourné des signaux TV de matchs de football en direct. Ce procédé leur donnait un avantage pour parier en ligne sur des compétitions majeures (Coupe du monde, Bundesliga) avant que le score ne s’affiche sur les sites de paris.

Interpol et Europol, les agences internationales de police, ont révélé le 15 septembre 2023 sur leurs sites respectifs avoir mené une opération en Espagne pour arrêter un réseau de truquage de paris en ligne. Le gang, composé essentiellement de ressortissants bulgares et roumains, captait les signaux satellites pour connaître le score avant que celui-ci n’atteigne les sociétés de paris. Plusieurs appareils technologiques leur permettaient de détourner la retransmission, indiquent les forces de l’ordre. « Dans le cas présent, il s’agit d’un avantage de 20 ou 30 secondes qui leur a permis de réaliser des gains importants », déclare le secrétaire général d’Interpol, Jurgen Stock.

« Grâce à une technologie de pointe, ils ont pu accéder à des signaux vidéo en direct du monde entier, provenant directement des stades et des terrains. L’interception de ces signaux leur donnait un avantage certain sur les bookmakers, qui dépendaient de signaux satellites plus lents et de relais pour les mêmes événements », peut-on lire dans le communiqué d’Interpol.

Les smartphones utilisés par les malfaiteurs pour parier en avance. // Source : Europol

Corruption en interne chez les sites de paris sportifs

Le groupe de malfaiteurs ne s’est pas contenté de parier avant tout le monde. Ils ont également corrompu un employé d’un site de paris sportifs pour s’assurer que leurs mises étaient validées à chaque match, sans éveiller les soupçons de l’entreprise. Ils plaçaient leurs paris au nom d’autres personnes, afin d’encaisser les gains en leur nom.

Le gang de parieurs a ainsi profité des matchs de la coupe de monde de football en 2022, du championnat de foot allemand (la Bundesliga), de la Ligue des nations de l’UEFA, des tournois de tennis ATP, ainsi que des championnats en Asie et en Amérique du Sud.

Les activités du groupe sont suivies depuis 2020, lorsque la police a détecté un certain nombre de paris suspects en ligne sur des tournois internationaux de tennis de table. Les malfaiteurs ont aussi eu recours à des truquages plus traditionnels, en utilisant leur fortune pour soudoyer des équipes de foot roumaines.

Vous voulez tout savoir sur la mobilité de demain, des voitures électriques aux VAE ? Abonnez-vous dès maintenant à notre newsletter Watt Else !