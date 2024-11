Lecture Zen Résumer l'article

Vous avez des mots de passe nuls, que tout le monde utilise déjà et qui enfreignent les règles de base d’une bonne hygiène informatique. Et en plus, ils sont davantage vulnérables. Ce sont les statistiques qui le disent. Voici les pires mots de passe trop utilisés en France.

Pour faire la promotion de son service, le gestionnaire de mots de passe NordPass (filiale de Nord Security, connu pour son NordVPN) a dévoilé les 20 mots de passe les plus utilisés en France. Un classement qui, comme l’année dernière, révèle que les pratiques d’hygiène numérique peinent à changer.

Le top 20 des mots de passe les plus utilisés en France

Marseille est devant Paris, il y a des mots mignons comme « doudou », « loulou » ou « chouchou » et même des prénoms dans ce classement disponible sur le site de NordPass. Un classement dressé à partir de plusieurs sources, notamment sur le dark web (en récupérant puis analysant des fuites de données), qui permet d’avoir quelques milliers, voire quelques dizaines de milliers d’occurrences pour chaque mot de passe dans cette base de données créée. Voici le classement :

123456 123456789 azerty qwerty123 qwerty1 azertyuiop marseille doudou loulou 12345678 1234561 000000 chouchou motdepasse soleil mypassphrase 1234567 password nicolas camille

Il y a les classiques combinaisons logiques de chiffres et les lettres qui se suivent sur nos claviers qui se trouvent le plus dans ce classement. On trouve évidemment tous les dérivés de « motdepasse », comme « password ».

Ces mots de passe sont problématiques

Les pirates, lorsqu’ils testent des mots de passe pour accéder à des comptes, privilégient les mots de passe les plus courants, ainsi que des listes établies sur des dictionnaires. Ils ont statistiquement plus de probabilités d’être les bons. Ainsi, en moins d’une seconde, ils peuvent être trouvés (en tout cas, si aucune limite dans le nombre de tentatives sur une période donnée n’est fixée) : si vous avez des mots de passe dans ce classement (ou des combinaisons similaires), changez votre mot de passe, ou plutôt vos pratiques d’hygiène numérique.

La réutilisation de mots de passe alimente tout un pan de la cybercriminalité. // Source : Louise Audry pour Numerama

Les conseils sont toujours les mêmes : ne réutilisez pas vos mots de passe entre plusieurs services, créez des mots de passe longs, solides, avec des caractères spéciaux, des majuscules, des minuscules, des chiffres, etc. Au-delà de la complexité des caractères qu’on utilise, c’est aussi la longueur d’un mot de passe qui fait sa sécurité.

En plus de ça, vous pouvez mettre en place de la double authentification (ou authentification à double facteur) sur les sites les plus importants, ou bien utiliser des clés d’accès (ou passkeys) qui sont de plus en plus démocratisées. Enfin, si vous ne voulez pas retenir une multitude de mots de passe, vous pouvez opter pour un gestionnaire de mots de passe, qui permet de n’avoir à retenir qu’un mot de passe. C’est d’ailleurs pour cela que NordPass a créé ce classement : se faire connaître et mettre en avant son service de gestionnaire de mots de passe.

