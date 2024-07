Lecture Zen Résumer l'article

Une entreprise de cybersécurité a analysé les mots de passe compromis liés aux Jeux Olympiques. Après analyse, les fans de golf seraient les moins prudents avec leur code de sécurité.

Les combinaisons « mot + chiffres » sont un classique des mots de passe peu sécurisés. Alors en période de Jeux Olympiques, les cybercriminels peuvent parfaitement s’en prendre aux fans qui utilisent combinaisons aussi prévisibles. La société de cybersécurité Specops a publié un rapport durant le mois de juillet sur les mots de passe compromis liés aux sports pratiquées pendant les Jeux Olympiques.

Sur les 32 disciplines, ce sont les fans de golf qui le sont le plus exposés sur le web. Les experts en cybersécurité ont analysé 157 048 mots de passe récupérés sur le darknet et les forums de hackers. « Le mot golf est celui qui caracole en tête dans les mots de passe les plus compromis, avec un total de 40 294 occurrences » peut-on lire dans le rapport. Le football arrive naturellement en second, par sa popularité, avec 20 550 mots de passe compromis.

Le hockey, le basket et le tennis complètent le top cinq des sports les plus utilisés dans les mots de passe avec environ 9 600, 8 000 et 7 700, respectivement. « Tous les mots de passe étudiés étaient déjà compromis, de sorte que les organisations risquent une violation si des pirates parviennent à relier les mots de passe à un utilisateur final et à son lieu de travail » notent les experts en cybersécurité.

Quelques exemples de mots de passes compromis. // Source : Specops

Évitez de choisir un sport pour votre mot de passe

Les mots de passe simples et prévisibles, basés sur des éléments tels que le sport préféré d’une personne, sont très exposés aux attaques par force brute. Les hackers utilisent des termes courants pour accélérer significativement leur processus de découverte des combinaisons faciles à deviner. Ils pourront ensuite prendre le contrôle de votre adresse mail ou d’un compte sur un site de e-commerce.

Plutôt que de choisir un alignement « mot + nombre », on vous recommande de rédiger une phrase en introduisant quelques chiffres, par exemple « J4ime_beauc0up_leG0lf ». Plusieurs existent pour savoir si votre adresse mail et vos mots de passe ont déjà fuité.

