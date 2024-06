Lecture Zen Résumer l'article

Le renseignement ukrainien a confirmé avoir lancé une cyberattaque contre les sites des ministères russes.

Le renseignement ukrainien a revendiqué une cyberattaque contre la Russie le 5 juin 2024, dans un article du média ukrainien Ukrainska Pravda. Les sites de plusieurs ministères russes étaient en panne le 3 juin dernier. Le Roskomnadzor, régulateur russe des communications, a d’abord parlé d’un dysfonctionnement partiel des plateformes gouvernementales. « Une défaillance dans une section du réseau » aurait perturbé l’accès aux sites, selon un communiqué publié sur le réseau social Telegram.

L’origine de cette panne n’avait pas été précisée. Plus tard dans la journée, le Service fédéral des douanes russes avait indiqué que son site était indisponible suite à « une attaque DDoS massive contre les opérateurs de télécommunications. L’échange d’informations avec les participants à l’activité économique étrangère a été entravé », peut-on lire sur Telegram également.

Au total, cinq ministères ainsi que le site du gouvernement auraient été touchés par la cyberattaque. Des services pour particuliers tels que des plateformes de stockage cloud ont aussi été perturbées.

Des cyberattaques contre l’Europe et la Russie

Peu d’informations ont été données au sujet du mode opératoire, si ce n’est qu’il s’agit bien d’une attaque par déni de service (DDoS). Ce type de cyberattaque, facile à exécuter, consiste à lancer des vagues de connexion dirigées simultanément vers une cible précise. Si le nombre de requêtes est assez élevé, le serveur n’est plus en mesure de les traiter et la plateforme, le site ou le compte visé devient inaccessible, le plus souvent pendant quelques heures.

Les attaquants détournent les connexions de milliers d’ordinateurs pour faire tomber en panne le site ciblé. // Source : Dall-E

Il s’agit d’opérations de harcèlement, lancées le plus souvent pour faire passer un message. La France avait subi une attaque « massive » de ce type le 11 mars dernier : le réseau interministériel de l’État (RIE) est tombé après une opération du groupe Anonymous Sudan, des hacktivistes – des pirates militants – soutenant la Russie.

La Russie subit également ces attaques, bien qu’elle communique moins à ce sujet. Au début de la guerre, l’Ukraine avait revendiqué la cyberattaque contre la plateforme d’enregistrement de vente d’alcool en Russie, bloquant la distribution de boisson durant une semaine.

