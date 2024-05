Lecture Zen Résumer l'article

L’identité du leader du gang de pirate Lockbit vient d’être dévoilée par les forces de l’ordre. Ce collectif de cybercriminels est responsable des cyberattaques contre l’hôpital de Corbeil-Essonne et plus récemment, l’hôpital de Cannes.

Dmitry Khoroshev, un des leaders de LockBit // Source : nationalcrimeagency

Les forces de l’ordre maintenaient le suspense depuis 48h. Ce 7 mai, le FBI, l’Agence Nationale du Crime du Royaume-Uni et Europol dévoilent l’identité du cybercriminel le plus recherché au monde, le leader du gang Lockbit. Les forces de police révèlent son identité sur l’ancienne plateforme darknet des hackers, aujourd’hui saisie, ainsi que par communiqué. La police britannique déclare sur site avoir démasqué et sanctionné le ressortissant russe Dmitry Khoroshev, administrateur et développeur du groupe de ransomware LockBit.

« Dmitry Khoroshev, alias LockBitSupp, vivait dans l’anonymat et offrait une récompense de 10 millions de dollars à quiconque révélerait son identité, fera désormais l’objet d’une série de gels d’avoirs et d’interdictions de voyager » peut-on lire dans le communiqué.

L’identité du leader de Lockbit est longtemps resté un mystère. Son gang est aujourd’hui l’organisation cybercriminelle la plus redoutée au monde. « LockBitSupp » était régulièrement présent sur les forums de hackers, où il critiquait d’autres chefs de gang.

Les hackers derrière les cyberattaques des hôpitaux en France

Plus de 7 000 entre juin 2022 et février 2024 ont été menées par Lockbit. Les cinq pays les plus touchés sont les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, l’Allemagne et la Chine.

Le FBI offre 10 millions de dollars de récompense pour quiconque offrirait des infos qui permettraient de l’arrêter

En France, ils sont particulièrement connus pour avoir attaqué :

Plus récemment, le groupe a attaqué l’hôpital de Cannes, paralysant l’établissement durant deux jours.

En février dernier, une opération de forces de l’ordre internationale nommée Opération Chronos est parvenue à neutraliser une partie de l’infrastructure de LockBit. Les forces de polices ont pu accéder aux dossiers internes des hackers, et découvrir ainsi leur identité.

