Deux semaines après la cyberattaque contre l’hôpital Simone-Veil de Cannes, le groupe de hackers Lockbit a revendiqué l’attaque. Ce gang de pirates avait pourtant été déstabilisé par une opération des forces de l’ordre récemment.

La fête a été de courte durée. Deux mois seulement après une opération des forces de l’ordre, Lockbit, le groupe de hackers le plus redouté, revendique ce 30 avril 2024 la cyberattaque contre l’hôpital de Cannes. Les pirates menacent de révéler toutes les données dérobées si une rançon n’est pas payée avant le 1er mai au soir. Le montant de la somme exigée n’est pas communiqué.

La revendication de cyberattaque sur le site de Lockbit. // Source : Numerama

L’hôpital Simone-Veil a subi une cyberattaque le 16 avril dernier. Dans un communiqué, l’établissement avait déclaré le lendemain : « Environ un tiers des programmations d’interventions non urgentes au bloc opératoire ont été annulées sur décision médicale. Le programme opératoire sera assuré demain à 90 %. Plusieurs consultations non urgentes ont été déprogrammées. Certaines consultations peu requérantes en termes d’informatique et concernant des patients chroniques connus ont pu être maintenues. »

Lockbit, un gang de hackers qui ne s’arrêtent jamais ?

En février, les forces de l’ordre de 10 pays avaient attaqué le gang Lockbit dans une opération spectaculaire. Des membres avaient été arrêtés, la plateforme des pirates a été hackeée, des infos sur les cybercriminels ont été extraites et la police s’étaient même moquée des pirates sur leur propre site. Alors qu’on pensait que Lockbit serait sérieusement ralenti après ce coup de force, le gang revient et cible de nouveau la France avec une cyberattaque contre un hôpital.

Lockbit est de très loin le gang de cybercriminels le plus prolifique. Ce gang russophone est spécialisé dans l’attaque par ransomware : une fois que les hackers ont infiltré le système, ils chiffrent, et donc bloquent toutes les données, exigeant une rançon pharamineuse pour les rendre accessibles. Si la victime ne paye pas la somme imposée, l’ensemble des fichiers seront mis en ligne ou revendus. C’est probablement la sentence qui attend l’hôpital de Cannes puisque le service public français a pour règle de ne pas payer les rançons.

