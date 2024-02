Le membre d’un forum de pirates prétendait avoir dérobé les infos de 48 millions de clients de la société EuropCar. Après analyse de la base de données, l’entreprise déclare que les noms et adresses mail auraient été inventés par un outil d’intelligence artificielle.

Fin janvier, un membre d’un célèbre forum de hackers revendique une cyberattaque contre le géant de la location de voiture EuropCar. L’utilisateur prétend avoir dérobé les informations personnelles de plus de 48 millions de clients d’Europcar et propose de les vendre aux plus offrants. Or la base de données aurait été complètement inventée selon l’entreprise. EuropCar a expliqué à de nombreux médias que l’enquête sur la violation de données n’a non seulement rien donné, mais aussi que les infos analysées par les équipes cyber auraient été générées par des outils d’intelligence artificielle.

La prétendue base de données sur un forum de hackers. // Source : Numerama

Vincent Vevaud, porte-parole d’Europcar, a déclaré au média américain TechCrunch :

« Le nombre d’enregistrements est erroné et ne correspond pas à celui de l’entreprise. »

« Aucune de ces adresses électroniques n’est présente dans la base de données clients. »

« Les données de l’échantillon sont probablement générées par ChatGPT (les adresses n’existent pas, les codes postaux ne correspondent pas, les noms et prénoms ne correspondent pas aux adresses électroniques, les adresses électroniques utilisent des TLD très inhabituels). »

Troy Hunt, expert cyber à la tête du site « Have I Been Pwned » pour vérifier les fuites, ajoute également sur X (ex-twitter) que « les adresses électroniques et les noms d’utilisateur ne ressemblent en rien aux noms des personnes correspondantes ».

Pourquoi inventer une base de données avec ChatGPT ?

Nous avons demandé à ChatGPT de rédiger une base de données fictive d’EuropCar. Le résultat est plutôt convaincant, bien que les adresses soient très facilement vérifiables.

Une base de données fictive réalisée par ChatGPT. // Source : Numerama

On ne peut deviner concrètement quel est l’objectif de l’auteur du post original. Il cherche peut-être simplement à escroquer les autres usagers du forum en vendant de fausses données. L’hypothèse la plus inquiétante serait que quelqu’un cherche à discréditer une entreprise en inventant une fuite de données. Ce procédé pourrait être répliqué à l’avenir et à mesure que les variants de chatbot intelligents se développent.

