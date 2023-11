Fait rare, les hackers russophones de Lockbit s’en sont pris à l’Industrial & Commercial Bank of China (ICBC), la plus importante banque chinoise. Cette cyberattaque a eu un impact sur l’activité de l’établissement.

La Chine n’est plus à l’abri des hackers. Le Financial Times révèle le 9 novembre que Industrial & Commercial Bank of China (ICBC), a subi une attaque par ransomware, touchant les activités de la plus grande banque chinoise.

Selon Bloomberg, l’établissement a informé plusieurs clients que les transactions seraient suspendues puis « réacheminées » suite à un problème de cybersécurité. Des traders ont indiqué aux experts en cyber de vx-undergroud, qu’ils n’étaient pas en mesure d’effectuer des opérations par l’intermédiaire de l’ICBC.

La branche américaine de l’établissement aurait été le plus touchée. La cyberattaque a eu des effets inquiétants, perturbant le marché des bons du Trésor américain, un élément essentiel pour la finance mondiale.

La Banque industrielle et commerciale de Chine est le plus important établissement bancaire chinois, en charge de nombreuses transactions à l’international. // Source : Wikimedia Commons

La Chine épargnée par les cybercriminels

Plusieurs sources ont indiqué au Financial Times que le gang du ransomware LockBit était à l’origine de l’attaque. Ce collectif de hackers est actuellement le plus dangereux sur la scène du cybercrime, avec plus de 2 000 attaques enregistrées depuis 2019.

Par principe, les cybercriminels russes n’attaquent pas les organismes et entreprises des pays alliés de la Russie. Une sorte de pacte social existe avec le gouvernement : le Kremlin les laisse tranquilles, à condition que les malfaiteurs ne s’attaquent qu’à l’ouest. Les alliés de Moscou, y compris la Chine, sont préservés, probablement pour ne pas nuire aux relations stratégiques du régime russe.

Le fait que Lockbit n’affiche pas officiellement l’attaque sur son site darknet – comme il le fait d’habitude – indique que le collectif de hacker ne souhaite pas communiquer sur cette opération.

