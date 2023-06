[Info Numerama] La plateforme pour lancer une démarche en ligne de demande de visa en France est indisponible après une cyberattaque de hackers russes. Ces groupes harcèlent les ennemis désignés du Kremlin depuis le début de l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

La plateforme pour lancer une demande de visa en France était en panne dans la nuit du 28 au 29 juin suite à une cyberattaque d’hacktivistes russes. Les hackers ont lancé une attaque DDoS – aussi appelée attaque par déni de service – contre le site de l’administration française. Ce procédé consiste à lancer des vagues de connexion dirigées simultanément vers une plateforme précise. Si le nombre de requêtes est suffisamment élevé, le serveur n’est plus en mesure de les traiter et le site visé s’éteint, pendant quelques heures le plus souvent.

Le site de france-visas.gouv.fr indisponible ce 29 juin. // Source : Numerama

À minuit, ce 29 juin, « france-visas.gouv.fr » était encore indisponible. L’opération aurait commencé aux alentours de 15h. Ce site permet d’accéder à la démarche en ligne de demande de visa pour un ressortissant étranger.

La cyberattaque a été revendiquée par le groupe d’hacktivistes russes UserSec sur leur canal Telegram. Ils annoncent que d’autres attaques devraient suivre.

« Je vous donne un indice de notre prochaine cible » se vante les hacktivistes sur leur canal Telegram. // Source : Numerama

Un harcèlement symbolique

Ce collectif de hackers ultranationalistes s’en prend à tous les ennemis désignés du Kremlin. Le plus souvent, ces opérations n’ont pas d’effet destructeur et ont pour objectif de diffuser un message symbolique afin d’effrayer la population. UserSec a piraté le site de PME françaises en mai dernier pour diffuser des messages contre l’OTAN sur leur page d’accueil. Des vendeurs de fenêtres se sont retrouvés avec des « Fuck l’OTAN » sur leur écran.

Les attaques DDoS sont de plus en plus courantes depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Le Kremlin soutient politiquement ces collectifs et l’aide affichée de la France au pays attaqué pousse les hacktivistes à harceler l’administration avec ces attaques à bas coûts, mais qui restent médiatisées.

Abonnez-vous gratuitement à Artificielles, notre newsletter sur l’IA, conçue par des IA, vérifiée par Numerama !