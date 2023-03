Des systèmes d’armement de précision avancés, intégrés aux roquettes, permettent de suivre et de frapper des drones de combat lancés à plus de 160 km/h. L’armée américaine a testé ces kits de guidage laser avec succès.

Développer des drones, c’est bien, être aussi capable de les détruire, c’est mieux. L’armée américaine a confirmé ce 28 mars, conjointement avec l’entreprise britannique BAE Systems, avoir réussi les tests de kit de guidage laser pour les roquettes anti-drones. Les APKWS – système d’armement de précision avancé – sont des composants électroniques intégrés au missile permettant au lanceur de suivre la cible et la toucher avec une précision extrême.

Les forces armées américaines ont pu s’exercer dans le désert de l’Arizona contre des drones de 11 à 23 kg allant à plus de 160 km/h. Les roquettes guidées APKWS de 70 mm ont démontré une efficacité de 100 % contre ces engins. Une vidéo des explosions, sur un son synthé, a été publiée par l’entreprise il y a 1 an : on y voit un précédent test contre des modèles similaires.

BAE Systems met en avant la rentabilité de son kit dans son communiqué : plus il est précis et plus l’acheteur pourra économiser ses munitions. Ces équipements peuvent aussi être intégrés dans les roquettes des hélicoptères. L’armée américaine ainsi que les forces australiennes l’auraient déjà déployé par le passé.

La vogue des drones suicides

Le choix de le tester contre des drones n’est pas anodin dans le contexte de la guerre entre la Russie et l’Ukraine. Jamais autant d’appareils volants téléguidés n’ont été utilisés lors d’un conflit. La Russie, d’abord en retard sur ces technologies, a passé un achat massif de près de 1700 drones en octobre 2022 auprès de l’Iran, dont de nombreux drones kamikazes, nommés Shahed 136. Ces engins d’une envergure de deux mètres et allant près de 180 km/h sont régulièrement envoyés sur les villes ukrainiennes. Si l’aide occidentale a permis d’équiper le pays en défense anti-aérienne, il arrive encore que certains drones explosent dans les zones civiles.

Des Shahed 136 développés par l’Iran. Source : Tal Inbar

L’Ukraine aussi s’est approvisionnée en drones suicides auprès des Américains, ou en a tout simplement bricolés pour les transformer en explosifs volants.

Les États-Unis observent donc ces évolutions et préfèrent anticiper ces dangers aériens avec des technologies de haute précision, potentiellement déployées autour des bases militaires.

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !