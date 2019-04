Airbnb rejoint la longue liste des sociétés ayant décidé de miser sur les séries TV. Les programmes permettraient de faire de la pub au service de location.

La création de séries est visiblement à la mode. Après Amazon et Apple, Airbnb veut également se lancer dans l’aventure. Selon Reuters, la société de location de logements compte « développer des émissions originales afin d’encourager les consommateurs à voyager. » D’après les contacts de l’agence de presse, « beaucoup de discussions ont tourné autour de cette idée ces trois dernières années. »

Se lancer dans la production de séries et de documentaires coûte cher, mais le retour sur investissement pourrait en valoir la peine. En proposant ce genre de contenu, Airbnb pourrait se démarquer de la concurrence, Booking.com et Expedia en tête. En effet, les séries produites par la société mettront en avant « les habitations, hôtes et invités de Airbnb. » En bref, des publicités déguisées et plus attirantes que les annonces classiques.

Un projet encore flou

Airbnb compte donc créer des séries TV originales, mais le projet n’est pas encore concret. Certains employés disent « qu’un studio pourrait être créé » tandis que le chargé de communications Chris Lehane reste plus prudent. Ce dernier indique que la société « est en pleine phase de recherche et développement. » Et pour cause, la firme ne sait toujours pas si les programmes seront limités à la vidéo et si les séries seront disponibles directement sur sa plateforme. Les séries dirigées de A à Z par Airbnb ne sont donc pas pour tout de suite.

On notera que Airbnb n’est pas novice en matière de séries puisque la société a déjà travaillé sur deux projets. Joe Poulin, le vice-président du service luxe de la firme, est le producteur exécutif de Home. Ce documentaire, exclusif à Apple TV+, est dédié à la visite de maisons luxueuse. Un concept qui pourrait inspirer Airbnb pour ses futures productions.

La seconde série, nommée Gay Chorus Deep South, a été financée par la firme et sortira dans la semaine du 28 avril au Festival du Film de Tribeca. Elle suit la tournée dans le sud-est des États-Unis des « San Francisco Gay Men’s Chorus. » Une invitation au voyage donc, soit exactement ce que souhaite proposer Airbnb avec ses futurs programmes.