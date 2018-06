Au Royaume-Uni, Facebook a discrètement lancé GROW, un projet qui donne des conseils aux « business leaders ». Avec sa page Facebook et sa revue papier, GROW ressemble beaucoup, beaucoup à un média.

« Élargissez votre business. Élargissez votre réseau. Élargissez votre esprit. » Voici le slogan, tout en modestie, du magazine papier lancé discrètement par Facebook aux Royaume-Uni, et repéré par PressGazette le 22 juin 2018. La revue n’est pas disponible en kiosques mais a été distribuée directement à des partenaires marketing de Facebook, ou placée dans des salles d’attente VIP de certains aéroports, note le site internet, qui relaie les photos d’un internaute à Heathrow.

When the world’s biggest social media platform wants to associate its brand with credibility, it launches a print magazine w/ massive display bookshelves at LHR first class lounge. But wait ! isn’t print dead ? Didn’t Facebook kill it off ? #facebook #fipp #wanifra #print #inma pic.twitter.com/OqwFI9Cz9R

— JuanSenor-Innovation (@JuanSenor) June 3, 2018