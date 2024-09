Lecture Zen Résumer l'article

Les pirates tentent de piéger les clients de la banque BNP Paribas avec un faux message d’alerte. Soyez vigilants sur les sites que vous consultez.

Une campagne de phishing cible les clients de la banque BNP Paribas. Dans un SMS par la rédaction le 12 septembre, un numéro débutant par « 06 » alerte le destinataire, prétendant qu’il lui reste 24h pour « activer une nouvelle clé digitale ». Un lien redirigeant vers le site « notif-bnp[.]com » est intégré.

Le SMS de phishing. // Source : Numerama

Ce site clone copiant l’esthétique de la banque BNP Paribas demande à l’internaute de donner son numéro client ainsi que le code pour se connecter à son compte bancaire. Les pirates sont minutieux dans leur piège : une fois que la victime aura donné ces informations, elle sera renvoyée vers le véritable site de BNP Paribas, laissant croire qu’il s’agissait d’une notification légitime.

Le faux site de BNP Paribas. // Source : Numerama

La plateforme trompeuse a été créée le 5 septembre. Elle est désormais suspendue par Google, mais les hackers ont probablement déjà produit d’autres faux sites. Des campagnes similaires ont été constatées pour la Socété Générale.

Que faire si vous avez cliqué sur le SMS d’hameçonnage

Ne cliquez jamais sur les SMS et soyez prudent avec les mails. Si vous recevez une notification, allez directement sur l’application pour vérifier si ou contactez votre conseiller pour savoir si vous avez bien reçu une alerte de votre banque. Si vous avez déjà donné vos informations, le mieux est d’alerter sa banque et de changer au plus vite vos informations bancaires.

Pour faire fermer la plateforme d’arnaque en question, vous pouvez envoyer le lien à Signal-spam.fr ou Phishing-initiative.fr, des initiatives respectives de la CNIL et d’Orange, qui se chargeront de signaler le site.

