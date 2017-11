Orange s'est associé à la prestigieuse marque Cabasse pour convaincre ses abonnés que le son d'un téléviseur n'avait rien d'immersif. Une affaire à moins de 250 €.

Qu’on se le dise, voir une association entre Orange, opérateur téléphonique numéro 1 en France, et Cabasse, marque française premium d’enceintes, n’avait rien d’une évidence. Mais les deux ont bel et bien décidé de se marier afin de concevoir une barre de son compacte pensée pour ne pas effrayer le grand public et floquée du sigle Dolby Atmos pour faire découvrir aux gens les plaisirs d’une immersion sonore haut de gamme.

Tout le monde sait, Orange y compris, que les haut-parleurs des téléviseurs n’ont rien de très excitant, acoustiquement parlant, même sur les modèles les plus chers. Dans le même temps, une configuration Home Cinéma nécessitant au minimum cinq enceintes — c’est même sept pour le Dolby Atmos — a quoi de rebuter les novices ou celles et ceux n’ayant pas des centaines d’euros à investir. D’où l’idée de ce produit intitulé sobrement Cabasse for Orange, vendu 249 € aux clients.

Design et connectiques Cabasse <3

Les initiés le savent : Cabasse renvoie à une certaine idée de l’excellence et du raffinement. D’un point de vue design, la barre de son développée pour Orange porte la griffe du constructeur français, sans profiter de l’intégralité de son savoir-faire non plus. Disons qu’elle a opté pour la sobriété nourrie par une finition brillante et un aspect robuste.

Elle est flanquée d’un écran renseignant sur la source et le codec utilisé uniquement quand le besoin s’en fait sentir (soit très rarement). Autrement dit, la barre sait se faire discrète, dans le sillage de son caisson de basse sans-fil et compact. En revanche, on ne comprend pas la télécommande : non seulement elle est moche, mais les touches en silicone sont dures et requièrent, dès lors, un appui assez soutenu pour être déclenchées. Un faux-pas.

Cet accessoire prévu pour être associé à un téléviseur ne s’articule pas autour d’une philosophie d’expert. Il suffit de regarder les connectiques pour s’en rendre compte. Une sortie HDMI — compatible ARC — à relier à la télé, une entrée pour un premier appareil (la Livebox, au choix) et, éventuellement, une entrée optique pour un second (une console de jeu, par exemple), sans oublier le Bluetooth pour les morceaux de son smartphone (attention, les premières secondes sont rongées…).

Et c’est tout. Résultat : pas de hub HDMI au programme et vous ne gagnerez donc aucun port supplémentaire avec cette barre. On aurait aimé, à minima, une deuxième entrée, tout en comprenant la justification qui se cache derrière. Comme elle est destinée à un public novice, il aurait sans doute été compliqué de lui faire comprendre qu’il est possible de basculer d’une entrée à l’autre pour changer d’appareil. La simplicité oui, les possibilités, non.

Qualité du son Un rendu globalement convaincant

Revendiquant deux HP frontaux de 20 W et autant de HP d’élévation de 20 W, la barre Cabasse for Orange ne déçoit pas une fois allumée. La position des haut-parleurs ne trompe pas sur la marchandise : la scène sonore est étendue verticalement comme horizontalement, avec un rendu généreux et précis manquant juste parfois de rondeur. De leur côté, les voix, parfois parents pauvres, ne sont pas sacrifiées et restent intelligibles, même si elles leur arrivent d’être étouffées dans certains programmes télé (si un présentateur a une voix caverneuse, encore plus vrai à volume élevé). D’une manière globale, les basses manquent parfois d’un peu de finesse et, fort heureusement, on peut jouer un peu sur leur volume pour atténuer leur présence sans casser la bulle sonore.

La barre s’en sort beaucoup mieux avec les films et les jeux vidéo, dont les pistes sonores sont plus travaillées et adaptées. Dans ces cas précis, on profite d’un spectacle suffisamment immersif pour rentabiliser l’investissement, qui n’a pas vertu à remplacer un vrai kit d’enceintes au placement plus idéal et aux ambitions autrement supérieures. Ici, la spatialisation reste un fantasme à peine pallié par le rendu davantage aérien. On notera la possibilité de choisir un mode d’écoute (cinéma, musique, nuit) et de désactiver les supposés effets surround.

Dolby Atmos Atmos ? On se marre

On avait peur mais le produit ne bloque pas les signaux HDR10. En revanche, si compatible soit-il avec le Dolby Atmos, il a oublié le Dolby Vision, peu répandu il est vrai, en route. Soit l’exact contraire de l’Apple TV 4K (merci les constructeurs). Bien évidemment, Orange encourage de brancher une Livebox à sa Cabasse for Orange afin de profiter des films VOD mariant une belle image à une piste en Dolby Atmos. Rien ne vous y obligera et vous aurez aussi du Dolby Atmos avec un autre appareil idoine (exemple : une Xbox One X, un lecteur Blu-ray UHD).

Enfin… le Dolby Atmos d’une barre de son, soit des effets sonores 3D assez relatifs et n’ayant strictement rien à voir avec une vraie configuration. Pour Orange et Cabasse, cette technologie est d’abord un outil de communication, un plus marketing inscrit sur la boîte. Que se passe-t-il en cas de piste non-Atmos, soit la majorité de ce que vous écouterez ? Eh bien ce sera du Dolby Digital tout court (jusqu’au True HD en 5.1 virtuel via le HDMI).

Toujours est-il que cette barre de son telle qu’elle est proposée par Orange demeure un achat intéressant eu égard au tarif dont peuvent profitent certains abonnés. Onéreuse pour les non-clients (599 €), elle descend à 249 € pour ceux ayant souscrit à une offre offre Internet Orange Play ou Jet (Livebox ou Open), que ce soit en fibre ou en ADSL. Une vraie affaire compte tenu des prestations, certes pas haut de gamme, mais enterrant à plat de couture le rendu sonore d’un téléviseur. Mission accomplie en somme.

En bref Cabasse for Orange Note indicative : 4/5 Il ne faudrait pas se tromper de public quand on parle de cette barre Cabasse for Orange. Avec ce produit, l'opérateur ne vise pas les experts qui ont déjà cassé leur PEL pour s'offrir une installation Home Cinéma digne de ce nom composée d'au minimum sept enceintes pour jouir du vrai Dolby Atmos. Non, il se destine plutôt à madame ou monsieur qui a envie de rentrer dans ce monde high tech de l'immersion par l'image -- la 4K -- mais aussi par le son. Un monde normalement rempli de câbles qui traînent, onéreux et complexe quand on n'y connait rien. Avec Cabasse for Orange, vous avez une solution simple à configurer et qui s'en tire plutôt pas mal à partir du moment où le curseur exigence n'est pas au taquet. Surtout si vous la payez 249 € (à 599 €, c'est sans doute trop cher au regard du manque de possibilités). On émettra un peu plus de réserve, en revanche, sur l'emploi de la technologie Dolby Atmos, réclamant une configuration d'un autre niveau et parlant sans doute peu aux clients potentiels. S'ils n'avaient pas de 5.1 à la base, pourquoi leur proposer d'entrée du 5.1.2 virtuel ? Un mystère. Top La bonne affaire à 249 €

