En décembre, il sera possible de trouver un appartement par temps de trajet (en transports en commun ou en voiture) sur les applications SeLoger. Un ajout bienvenu.

Quand on cherche un appartement dans une ville qui dispose d’un bon réseau de transports en commun, il est parfois plus intéressant de se projeter par rapport à ses trajets quotidiens que de réfléchir en distances absolues. À Paris, par exemple, il n’est pas rare que des arrondissements proches soient moins bien reliés entre eux par le réseau en étoile de la RATP que deux arrondissements qui sembleraient plus distants. De même, avec un raisonnement par accessibilité des transports, il est possible d’envisager des zones plus distantes, mais bien desservies.

Problème : peu d’outils en ligne permettent de générer des cartes dites isochrones en rapport avec les temps de trajets mis en ligne par les opérateurs de transports en commun. La SNCF a l’outil, un brin caché, qui s’avère être l’un des plus performants pour ce type de recherche. Aujourd’hui, SeLoger.com, référence dans l’immobilier en France, a annoncé l’ajout de cette fonctionnalité sur ses différentes applications. C’était en effet un gros manque pour les utilisateurs et combiner annonces immobilières et cartes isochrones semble tomber sous le sens.

En décembre, il sera donc possible, avec la fonctionnalité LifeMap, de voir les zones proches d’un lieu défini en transports en commun. Comme on peut le voir sur la capture d’écran ci-dessus, la carte est capable de générer des zones qui sont a priori éloignées des zones principales de recherche, mais qui ont le même temps de trajet grâce aux métros et autres RER. La carte pourra croiser deux adresses (par exemple deux lieux de travail) et donnera les meilleurs résultats en fonction de différents modes de transport (la voiture est aussi envisageable).

Bref, un petit ajout bienvenu qui pourrait clairement améliorer la recherche d’appartements déjà complexe.