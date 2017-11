La plateforme Imgur vient d'informer ses utilisateurs qu'elle a été piratée en 2014. Au total, 1,7 million de comptes sont concernés sur ce service d'hébergement d'images en ligne, utilisé par 150 millions d'internautes chaque mois.

« Nous demandons [à nos utilisateurs] de changer leur mot de passe au plus vite. […] Nous vous conseillons d’utiliser une combinaison de mail et de mot de passe différent pour chaque site et application. » Après avoir été informé de la fuite de données subies par son service en 2014, Imgur, la populaire plateforme d’hébergement d’images en ligne, s’est empressée d’avertir ses membres.

Le service américain lancé en 2009, qui compte 150 millions d’utilisateurs mensuels, explique après découvert ce piratage grâce au signalement par mail de Troy Hunt, le spécialiste en sécurité informatique connu pour son travail sur le site Have i been pwned ?, qui permet de vérifier si votre adresse mail est concernée par ce genre d’incident.

On November 23, we were notified about a data breach on Imgur that occurred in 2014. While we are still actively investigating the intrusion, we wanted to inform you as quickly as possible as to what we know and what we are doing in response. More : https://t.co/qElAetGVIc

