Une future extension Firefox, encore en cours de conception, entend simplifier encore l'accès à l'outil Have i been pwned ?, qui permet de savoir si votre adresse mail figure parmi les sites touchés par des piratages. « Breach Alerts » offrira une réponse à cette question au sein même de notre navigateur.

Le réputé site Have i been pwned ?, qui permet, d’une simple saisie dans la barre de recherche, de savoir si votre adresse mail fait partie de la base de données d’un site qui a été piraté — et si vos identifiants ont été partagés en ligne –, s’invite sur Firefox.

Une future extension du navigateur permettra en effet aux internautes de recevoir une notification si le site qu’ils sont en train de visiter a été victime d’une fuite de données. Ils pourront également y saisir directement leur adresse pour savoir s’ils sont concernés.

Si Breach Alerts reste encore en cours de conception par différents ingénieurs de Mozilla, son code peut être téléchargé sur la plateforme GitHub en vue d’une utilisation sur la Developer Edition de Firefox, la seule compatible à ce stade.

Troy Hunt, l’expert en cybersécurité à l’origine d’Have i been pwned ?, précise à Bleeping Computer : « Je travaille là-dessus avec Mozilla. On se penche sur les différents modèles envisageables, mais pour l’instant l’idée émergente est de mettre en avant les données ayant potentiellement fuité directement dans le navigateur ».