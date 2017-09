Le service de partage de scooter électrique Cityscoot pose ses valises à Nice en 2018.

S’étendre pour prendre de l’avance ? C’est ce que semble avoir choisi la startup Cityscoot qui, après avoir conquis les rues de Paris avec ses scooters blancs et bleus, a choisi la ville de Nice pour poser ses véhicules. Au premier trimestre 2018, le service entrera en bêta dans la ville de la Côte d’Azur et ouvrira à toutes et tous au printemps de la même année. La première phase d’expérimentation concernera uniquement 50 scooters électriques ; le lancement est prévu, lui, avec 400 unités.

Le principe restera le même que celui déployé à Paris : les scooters électriques n’ont pas de borne et c’est un fourgon de la compagnie qui vient remplacer les batteries. Côté utilisateur, il vous suffit donc d’utiliser l’application pour louer un scooter et le rendre. Nice étant une ville où les côtes, les faux plats et les pentes sont nombreux, la solution de Cityscoot parait plutôt adaptée. Les prix, eux, resteront inchangés : la location est facturée à la minute entre 0,20 et 0,28 centimes d’euros (des minutes à acheter en pack permettent d’atteindre le prix le plus intéressant).

Vous pouvez rejoindre les inscriptions au bêta test dès maintenant à cette adresse.