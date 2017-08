Asus a annoncé un ordinateur portable lourd et encombrant, mais ce dernier a été conçu pour les joueurs exigeants. Il devrait combler leurs attentes.

Si vous êtes un joueur et que vous vous souciez de votre expérience de jeu, vous devriez certainement investir dans un moniteur en 144 Hz (le moins cher est à environ 500 euros, il s’agit du Iiyama G-Master GB2760QSU-B). C’est ce que vous dira n’importe quel gamer équipé d’un tel moniteur.

Asus ROG Chimera, aucun compromis ou presque

Si vous avez besoin d’un produit transportable, il était encore un poil compliqué d’obtenir les mêmes performances qu’une tour PC. Asus a donc dévoilé le ROG Chimera, pour les joueurs exigeants.

Car il ne s’agit pas d’un ordinateur portable léger et mince : ce n’est pas la technologie Nvidia Max-Q (retrouvez le test de l’Asus Zephyrus) qui est utilisée, mais une véritable Nvidia GeForce GTX 1080. Vous pouvez également compter sur un CPU puissant dont la fréquence d’horloge monte au-delà de 4 GHz.

17,3 pouces

Intel Core i7-7820HK

Nvidia GeForce GTX 1080

L’écran ne fait pas la course à la densité de pixels (Full HD 1080p sur une dalle de 17,3 pouces), mais il est compatible G-Sync et sa fréquence de fonctionnement monte à 144 Hz. Ces deux points ainsi que ses autres qualités en font un écran incontournable pour les joueurs PC. Pour avoir testé cette configuration sur quelques jeux, la différence avec un écran 60 Hz est frappante : les animations et les mouvements sont bien plus fluides. Notez également le temps de réponse (gris à gris) : 7 ms annoncé par Asus.

Il est parmi les premiers PC à être compatible avec Xbox Wireless, il pourra donc accueillir les accessoires de la console de Microsoft sans adaptateur. Vous pourrez utiliser une manette de Xbox One sans aucun souci.

Il s’agit vraiment d’un produit destiné aux gamers mais qui n’a ni prix ni disponibilité pour le moment.