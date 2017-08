En ce moment, une promotion est disponible sur le DJI Spark qui descend à 386,54 euros sur GearBest grâce au code promo « spark811 ».

Vous aimeriez prendre de belles photos/vidéos en extérieur, mais votre smartphone ne convient pas et les caméras n’offrent pas les possibilités que vous recherchez ? Et si vous passiez au drone ?

Le constructeur chinois DJI fait office de référence sur le marché du drone grand public. Le DJI Spark, que nous avions testé en juin, se veut simple d’usage à un prix attractif. Prix qui devient encore plus attractif aujourd’hui, grâce à une promotion sur GearBest où le drone revient à 386,54 euros avec le code promo spark811 au lieu de 600 euros habituellement.

Vol d’au moins 16 minutes

Ce drone version mini est équipé d’un appareil photo de 12 Mpx avec capteur CMOS 1/2.3 qui permet de filmer en 1080p. L’appareil photo est monté sur un gimbal à deux axes pour une prise de vue fluide avec une inclinaison qui peut aller de -85° à 0. Sa batterie de 1480 mAh permet un vol d’au moins 16 minutes.

Le DJI Spark propose plusieurs fonctionnalités : un mode PalmControl qui vous permet de le contrôler avec des gestes, un mode ActiveTrack pour le faire suivre un objet, le TapFly pour l’envoyer automatiquement vers une destination et le QuickShot qui vous propose 4 modes de prise de vue différents (Fusée, Dronie, Cercle et Spirale).

Rassurez-vous, vous pouvez aussi le contrôler via votre smartphone avec l’application DJI GO. Cette application donne accès à certaines fonctionnalités supplémentaires comme la diffusion en direct sur les réseaux sociaux, le partage des photos/vidéos, des réglages et le téléguidage.

