Motorola a déposé un brevet à propos d'une technologie d'auto-réparation de fissures d'écran. Une excellente idée sur le papier.

Dans votre entourage, il y a forcément quelqu’un qui a fait tomber son smartphone au mauvais endroit et sur la mauvaise surface. Ce léger contretemps vous est même peut-être déjà arrivé. On connait la conséquence : un écran fissuré qui ne rend pas toujours le téléphone inutilisable mais gâche son ergonomie par une visibilité perturbée.

D’autant que, comme le rappelle Carglass dans sa publicité, un impact comme ça finit toujours par grandir avec le temps. Il existe bien évidemment l’option réparation, coûteuse sans garantie ni assurance, mais certains doivent rêver d’un écran qui, à défaut de ne pas se fissurer du tout, pourrait se réparer tout seul.

L’écran qui se répare sans réparateur

Justement, Motorola a récemment déposé un brevet montrant une technologie d’écran capable d’effacer elle-même ces fissures malencontreuses comme une grande. Cela passerait par un matériau à base de polymère ayant une mémoire de forme et un procédé de changement rapide de température permettant à l’écran de reprendre sa silhouette d’origine via des chocs thermiques. La technologie fonctionnerait, apparemment, pour les dalles tactiles LCD ou LED. Logique, puisque nous parlons bien d’un fantasme applicable au marché des smartphones, les appareils les plus susceptibles de tomber.

Visiblement, les photos d’illustration suggèrent qu’il ne faudra pas toucher l’écran pendant l’étape de réparation, appelée fascia healing (guérison de la façade, littéralement). L’une d’entre elles montre par ailleurs un dock servant à la même chose et, enfin, il serait carrément possible de réparer son téléphone avec la chaleur humaine, en posant simplement son doigt sur l’écran.

Bien évidemment, nous sommes encore loin de voir des écrans qui s’auto-réparent équiper nos terminaux mobiles. Mais il est toujours intéressant de voir que certains constructeurs se penchent sur le sujet. Il faudra maintenant s’assurer qu’une telle technologie prometteuse puisse s’intégrer en conservant le design actuel des smartphones, misant sur la finesse et doté d’écran toujours plus bardé de fonctionnalités.