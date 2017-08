Amazon propose le Samsung Galaxy S8 à 595 euros en version française.

Nouvelle rubrique : chaque jour, la rédaction sélectionne pour vous un bon plan repéré sur le web, qui a un rapport direct avec notre ligne éditoriale.

Le Samsung Galaxy S8 est le dernier flagship de Samsung. Difficile de passer à côté en ce milieu d’année 2017. Il dispose d’un SoC Exynos 8895 gravé en 10 nm et cadencé à 2,3GHz. Il est épaulé par 4 Go de RAM et dispose de 64 Go de stockage. Son écran borderless de 5,8 pouces propose une définition de 2960 x 1440 pixels et c’est sans aucun doute la caractéristique la plus impressionnante du Galaxy S8.

Il propose également une très bonne solution photo avec son capteur dorsal de 12 mégapixels, également présent sur le Galaxy S7 mais disposant de quelques optimisations sur le S8. De plus, il est certifié IP68 ce qui lui permet d’être résistant à l’eau et à la poussière. Si vous voulez en savoir plus sur le Galaxy S8, n’hésitez pas à lire notre test.

Il est aujourd’hui disponible à 595 euros sur Amazon au lieu de 808 euros à sa sortie, c’est une offre intéressante pour celles et ceux qui recherchent l’un des meilleurs smartphones sous Android disponible actuellement sur le marché. Si vous n’aimez pas la couleur Argent Polaire, il est également disponible avec ses coloris Noir Carbone et Orchidée à 599 euros. Dans tous les cas, il s’agit bien évidemment d’une version française du smartphone.