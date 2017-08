D'après un document de Microsoft, la firme pourrait bientôt commercialiser un clavier Touch Cover pour l'iPad.

Avant de devenir un fabricant d’ordinateur en 2012, Microsoft est un acteur historique du marché des périphériques. La firme de Redmond commercialise en effet de très bons claviers et de très bonnes souris pour les machines sous Windows, Android ou iOS.

Depuis le lancement de l’iPad Pro et de son Smart Connector permettant de lui brancher un clavier physique, on se demandait quand Microsoft allait oser sortir un clavier pour le concurrent principal de la Surface Pro.

D’après nos confrères de WinFutre.de, le produit est en préparation comme le prouve un formulaire rempli par Microsoft à l’attention des autorités américaines de l’aviation civile. Le document mentionne un appareil dénommé « iPad Touch Cover » qui est équipé d’une pile bouton.

Contrairement au clavier Type Cover commercialisé par Microsoft pour la Surface Pro, le clavier Touch Cover n’est plus développé par la firme depuis la Surface 2 de 2013. Comme son nom le suggère, il s’agit d’un clavier plat sans touche physique qui fonctionne grâce à une surface tactile. Le retour haptique permet de simuler la frappe. À l’époque, la sensation n’était pas convaincante, mais les équipes de Microsoft ont pu améliorer la recette en 4 ans.

L’intégration d’une pile bouton laisse penser qu’il s’agira d’un clavier pouvant fonctionner sans fil et qui pourrait donc être compatible avec tous les iPad, et non simplement l’iPad Pro.

On espère que ce nouveau clavier sera meilleur que celui proposé par Apple, qui n’est clairement pas le point fort de la solution iPad Pro (il faut plutôt allez chercher du côté de l’écosystème et de l’écran 120 Hz)