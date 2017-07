Vidéo : Fan de Star Wars ? Vous pourrez bientôt offrir un tour de Landspeeder à vos enfants Fanny Rocher - il y a 1 minute Tech

Le célèbre magasin de jouet va sortir en septembre une version pour enfants du Landspeeder de Luke Skywalker dans Star Wars.

Vous ne rêvez pas, le Landspeeder va devenir une réalité. Toys R Us, l’enseigne de jouet américaine, a annoncé qu’elle allait sortir un Landspeeder pour enfants à compter du 5 septembre prochain.

Pour ceux qui n’ont que de vagues souvenirs de la saga de George Lucas, les Landspeeder sont des véhicules terrestre sur répulseurs qui permettent de se déplacer plus rapidement. Luke Skywalker utilise notamment le Landspeeder X-34 dans Un nouvel espoir lorsqu’il se rend à Mos Eisley — où il le vend pour pouvoir se payer le voyage à bord du Faucon Millénium.

C’est de ce Landspeeder que le fabricant de jouets Radio Flyer s’est inspiré pour sa création pour enfants, montée sur de petites roues. Le petit véhicule électrique compte jusqu’à 5 heures d’autonomie et peut accueillir jusqu’à deux enfants, pour une vitesse maximale de 8 km/h. Il est adapté à des enfants de 4 ans et plus et peut supporter un poids total d’environ 60 kilos.

Le jouet est équipé d’un tableau de bord interactif, fidèle à celui de la version du film et les enfants peuvent appuyer sur des boutons pour déclencher de petites lumières ainsi que des effets sonores inspirés de la musique légendaire de John Williams.

Malheureusement, la version pour adulte n’existe pas encore. Cependant, vous pouvez faire le bonheur de votre bambin, pour la modique somme de 500 $.