Les visiteurs russes de Pornhub sont désormais dans l'obligation d'avoir un passeport. En effet, impossible pour eux d'accéder au site sans avoir créé de compte sur le réseau social VKontakte, ce qui nécessite de posséder un numéro de téléphone portable... et donc, pour les Russes, un passeport.

Quel est le rapport entre Pornhub et un passeport ? En Russie, l’un ne va désormais plus sans l’autre. Les utilisateurs russes du plus grand hébergeur de vidéos pornographiques doivent désormais passer par l’intermédiaire de leur compte VKontakte, le réseau social du pays, pour se rendre sur Pornhub.

Or, pour créer un compte sur VKontakte, les internautes russes sont dans l’obligation de partager leur numéro de téléphone portable. Et pour obtenir une carte SIM, les Russes doivent communiquer leur numéro de passeport. Avec cette nouvelle obligation, le gouvernement russe pourrait bien être en mesure de savoir quels internautes consultent Pornhub.

La nouvelle règle a été annoncée le 10 juillet 2017, alors que Pornhub et la Russie continuent de se livrer une bataille qui dure depuis plusieurs mois. Le pays a bloqué le site pornographique en 2016, avant de le rétablir en avril 2017, date à laquelle Pornhub a diffusé un documentaire critiquant les autorités russes, réalisé par le militant anti-corruption Alexei Navalny. À ce moment, les internautes avaient déjà découvert une nouveauté : l’obligation de renseigner leur âge avant d’espérer pouvoir accéder au site.

Pornhub s’était alors tourné vers l’autorité de régulation des médias russes, afin de faire lever l’interdiction. En échange, le site promettait d’offrir des comptes premium gratuits aux dirigeants de l’organisme.

sorry, we are not in the market and the demography is not a commodity.

— Роскомнадзор (@roscomnadzor) September 15, 2016