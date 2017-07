Amazon, eBay et Etsy regrettent certainement d'avoir fait confiance au service de partage de photos Photobucket pour illustrer leurs produits en vente. En effet, l'entreprise vient de changer ses conditions d'utilisation, interrompant au passage l'affichage des images sur les sites de ses clients.

Avez-vous récemment fait un tour sur Amazon, Etsy ou eBay ? Si oui, peut-être avez-vous constaté que certaines images censées illustrer des produits vendus sur ces sites se sont mises à disparaître mystérieusement. Ce désagrément a été causé par le service de partage de photos Photobucket, qui a décidé de changer les conditions d’utilisation de ses visuels en les rendant désormais payants.

Fin juin 2017, la société basée à Denver dans le Colorado, a introduit des frais supplémentaires sur des images utilisées par d’autres sites ; or, des acteurs de l’e-commerce recourent notamment aux photos de la plateforme pour présenter leurs produits en vente. Conséquence : 100 millions de clients de Photobucket ont été mis devant le fait accompli, et ont découvert une notification en lieu et place des images qu’ils avaient intégrées à leurs propres sites.

you are a DISGUSTING company @photobucket this is 100 % blackmail. I have years of blog content on your platform, now forcing to pay 400/year

— Julia (@Contour_Affair) June 27, 2017