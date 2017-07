F-Secure, entreprise finlandaise spécialisée en cybersécurité et protection de la vie privée, commercialise désormais le F-Secure Sense : un routeur intelligent qui va sécuriser l'intégralité de votre maison. Probablement l'un des précurseurs d'un nouveau marché qui va devenir juteux.

« Dès qu’un objet est dit intelligent, ou connecté… cela signifie qu’il est vulnérable ».

Une déclaration qui n’est pas là pour rassurer le consommateur qui voit se multiplier le nombre d’objets dits intelligents dans son propre foyer. En effet, 2017 est officiellement l’année où le nombre d’objets connectés va dépasser le nombre d’humains sur la planète.

Cette tendance n’est pas prête de s’arrêter puisque l’on estime que 15 % de tous les objets seront connectés d’ici à 2020.



Mikko Hyppönen, Chief Research chez F-Secure, s’attend ainsi à ce que l’ensemble des appareils électroménagers vendus dans un futur très proche soient connectés. Ici, l’intérêt du client rejoint celui du constructeur qui, mine de rien à accès à un nombre considérable d’informations sur la manière dont les objets sont utilisés. « Les données sont le nouveau pétrole, rappelle-t-il pour expliquer cette tendance à connecter le moindre appareil. Mais pendant combien de temps votre voiture ou votre machine à laver va recevoir de nouvelles mises à jour et correctifs de sécurité ? »

Comment une société de cybersécurité pouvait-elle faire face à cette problématique ? Jusqu’à présent, l’ensemble des acteurs du secteur développaient de nouveaux antivirus pour chaque nouvelle plateforme : pour votre PC, votre Mac, votre téléphone Android, etc.

Mais ce raisonnement ne pouvait pas aller plus loin. La solution ne pouvait pas être de proposer un antivirus pour votre grille-pain ou votre machine à laver. Il fallait donc passer au-dessus de tout cela et sécuriser l’intégralité de votre réseau.

Quel fonctionnement pour le F-Secure Sense ?

Le F-Secure Sense se présente donc comme un routeur intelligent que vous allez brancher sur votre box internet pour créer un Wi-Fi sécurisé, sur lequel vous allez pouvoir connecter l’ensemble de vos appareils (ordinateur, smartphone, TV, console de jeux, ampoules, machine à laver, réfrigérateur, etc.)

Dans les faits, l’ensemble de votre trafic internet transitera par ce nouvel appareil qui sera en mesure de bloquer l’accès d’un site web s’il comporte un risque.

Son fonctionnement est on ne peut plus simple : vous branchez votre F-Secure Sense sur une prise de courant, et vous téléchargez l’application dédiée sur votre iPhone ou votre smartphone Android. À partir de là, l’application vous guidera dans toutes les étapes pas à pas :

entrer sur l’app le numéro affiché sur votre Sense (une mesure de sécurité)

choisir entre une connexion Wi-Fi (pour améliorer la couverture Wi-Fi chez vous) ou via Ethernet (pour avoir la connexion la plus rapide et sûre entre votre box et votre Sense)

se connecter à son réseau.

Vous allez ensuite devoir retourner sur tous vos appareils déjà reliés à votre ancien Wi-Fi pour les connecter sur le nouveau. De la même manière, chaque nouvel objet devra être ajouté sur ce nouveau Wi-Fi sécurisé. Par la suite, les menaces seront directement bloquées sur vos différents appareils par l’appareil qui agit comme un firewall et l’application vous permettra de faire le suivi des attaques évitées.

Bientôt tous équipés en routeurs intelligents ?

F-Secure n’est pas le seul acteur à avoir identifié le routeur connecté comme étant une solution à cette problématique IoT. Le Norton Core de l’américain Symantec devrait proposer exactement le même service d’ici à la fin de l’année. Le F-Secure Sense n’est donc que le premier de ces routeurs intelligents à arriver sur le marché.

Nous pourrions d’ailleurs facilement imaginer que les grands fournisseurs d’accès à internet (que ce soit Orange, Free, Bouygues Telecom ou Altice) puissent rapidement s’intéresser à cette nouvelle solution pour l’intégrer directement dans nos futures box internet, qui sont les points centraux où se regroupent les objets connectés.

En attendant, le F-Secure Sense pourrait avoir de beaux jours devant lui avec un service efficace proposé à 199 € (prix du routeur + de l’abonnement d’un an au service). Il faudra ensuite payer 9,90 €/mois pour poursuivre son utilisation au-delà de la première année. Avec les malwares capables de contaminer des objets connectés peu sécurisés, le business s’annonce juteux.