La guerre des forfaits se faisait sur le prix, puis elle s’est déportée sur les données disponibles dans les offres et aux dernières nouvelles, c’est le front de l’internationalisation qui est touché. En effet, les opérateurs se plient aux nouvelles normes européennes sur le roaming et proposent des subtilités en plus dans leurs offres. C’est le cas de Free, qui vient d’annoncer un enrichissement de son forfait 4G : désormais, les abonnés au forfait à 19,99 € (ou 15,99 € avec une Freebox) profiteront de 25 Go de données par mois en Europe, aux USA et au Canada.

De son côté, le forfait à 2€ (ou gratuit avec un abonnement Freebox) évolue également du côté de l’Europe et des DOM. Il comprendra désormais 2h d’appels depuis la France, les DOM et l’Europe, les SMS et MMS illimités dans la même région et 50 Mo de données en France et 50 Mo supplémentaires en Europe et dans les DOM.

