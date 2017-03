Xavier Niel avait teasé une annonce ce mardi 14 mars. Plutôt que d'évoluer sur sa tarification, le fournisseur d'accès et opérateur a choisi d'étendre les conditions de ses données et appels à l'étranger.

Jusqu’ici, le forfait Free Mobile le plus cher, à 19,99 €, donnait droit à 35 jours de roaming — ou itinérance téléphonique — par an dans certains pays choisis par l’opérateur. Désormais, suite à l’annonce de Xavier Niel faite ce mardi matin, le même forfait donnera droit à une année complète d’itinérance (et coûtera, comme à l’heure actuelle, 15,99 € pour les abonnés Freebox).

#Free abolishes #roaming charges : unlimited calls/texts & 5GB/m inc. all year in 35+ countries in the €15.99 plan ! Only at #FreeMobile :) pic.twitter.com/hlsv0T9GL6 — Xavier Niel (@Xavier75) March 14, 2017

35 pays inclus

Cela ne veut pas dire qu’une fois à l’étranger, sur un autre réseau que le réseau Free, vous pourrez consommez de manière illimitée données et SMS mais seulement que si vous restez plus de 35 jours (cumulés) à l’étranger, vous ne paierez pas de supplément.

Pour rappel, le forfait intègre donc le roaming illimité (appels, SMS, data) toute l’année depuis 35 pays, dont les États-Unis et le Canada — la liste complète est disponible ici. Durant vos prochains voyages sur d’autres réseaux que celui de M. Niel, vous aurez donc les services suivants proposés :

Les appels téléphoniques, les SMS et MMS illimités au sein de l’Europe et des DOM.

les appels, SMS et MMS illimités sur le réseau emprunté et vers la France métropolitaine depuis les autres pays (Etats-Unis, Canada, Israël, Australie, Afrique du Sud et Nouvelle-Zélande)

5 Go/mois d’Internet mobile utilisables depuis l’Europe, les DOM, les Etats-Unis, le Canada, Israël, l’Australie, l’Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande.

De nombreux médias et analystes imaginaient d’autres offres plus farfelues (aucune limite sur la 4G par exemple) pour relancer l’intérêt sur les forfaits Free. L’itinérance sans restriction séduira peut-être professionnels et voyageurs, mais sera-t-elle suffisante pour conquérir de nouveaux clients ?