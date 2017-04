Alors que leur puce graphique équipait les iPhone et iPad, Imagination Technologies a eu une bien mauvaise surprise ce matin de la part d'Apple...

L’entreprise britannique Imagination Technologies se retrouve en grande difficulté. En effet, dans un communiqué publié ce lundi 3 avril, le constructeur et détenteur de la technologie PowerVR, puce graphique intégrée dans les iPhone et iPad depuis de nombreuses années, vient d’annoncer l’arrêt de sa collaboration avec Apple Inc. Une décision prise par le géant de Cupertino, souhaitant développer ses propres processeurs graphiques.

Cette décision devrait être appliquée d’ici à 15 mois, voir deux ans, Apple se devant de réduire petit à petit sa collaboration avec le groupe britannique. Ce dernier a d’ailleurs demandé une confirmation de la part de l’entreprise à la pomme que ce changement de stratégie et ce développement d’une nouvelle technologie sans violer la propriété intellectuelle et sans violer leurs brevets. Une confirmation qui se fait encore attendre…

Une séparation inattendue et délicate

On peut comprendre facilement les inquiétudes du constructeur, étant donné que 50 % de son chiffre d’affaires provient de ce deal avec Apple, alors que ce dernier possède 8 % des parts du constructeur. D’autant que le communiqué souligne qu’il leur semble des plus difficile de créer un nouveau processeur graphique en partant d’une feuille blanche, sans utiliser le travail du précédent constructeur.

La situation est amenée à évoluer, avec des négociations encore ouvertes entre Apple et Imagination, mais l’on pourrait voir naître une véritable bataille des brevets en cas de séparation définitive. Une de plus.