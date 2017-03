Instagram veut permettre à tous ses utilisateurs de parcourir leur fil de publications sans risquer d'être choqués : le réseau social va désormais flouter les photos ou vidéos que les utilisateurs jugent « sensibles ». Une vérification sera assurée par Instagram pour juger de la pertinence de ces signalements.

Si votre fil Instagram vous paraît soudainement flou, pas la peine de prendre rendez-vous chez l’ophtalmo : il s’agit simplement d’une nouvelle fonctionnalité du réseau social, qui consiste à flouter les publications jugées « sensibles ».

À compter d’aujourd’hui, Instagram entend en effet plaire à tous ses utilisateurs en recourant à ce voile pudique qui encadre les publications jugées « dérangeantes ou repoussantes » par certains utilisateurs. Une pression du doigt est nécessaire pour dévoiler le contenu semi-masqué.

Si le champ couvert par ces critères reste très large et donc ouvert à l’interprétation, on imagine déjà les photos ou vidéos d’hommes et de femmes légèrement dénudés, les gestes considérés comme violents et autres éléments physiques faire l’objet de signalements massifs.

Excès de pudibonderie ?

Pour éviter les excès de pudibonderie, Instagram assure que les contenus ainsi signalés — mais restent conformes à ses conditions d’utilisation — seront analysés par une équipe dédiée, qui décidera alors d’appliquer ce floutage ou au contraire de garder la publication telle quelle si elle n’est pas jugée dérangeante.

Instagram souligne au passage que l’authentification à deux facteurs est enfin disponible dans le monde entier. Elle permet de renforcer la sécurité de leur identification en obligeant à saisir un code envoyé par SMS sur son portable.