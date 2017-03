Reddit teste l'intégration de profils publics sur sa plateforme, avec un modèle clairement inspiré de Facebook et Twitter. La nouvelle fonctionnalité doit servir à personnaliser le compte des utilisateurs et indirectement à réduire les cas de harcèlement.

L’interface de navigation de Reddit peut sembler assez compliquée et chaotique à première vue avec son flux interminable d’informations, réparties dans d’innombrables catégories. Pour simplifier l’accès au contenu posté par des utilisateurs spécifiques et indirectement pour lutter contre l’anonymisation des utilisateurs, la plateforme lance des profils publics.

Pour l’instant en version beta — et réservés à trois utilisateurs influents –, la fonctionnalité est vouée à s’étendre au reste des membres au fil des mois en cas de succès. Ils pourront poster des messages directement sur leur page, en modérant les interventions des autres utilisateurs, mais aussi suivre ceux-ci sur l’exemple de Twitter. Cependant, les membres qui ont été signalés à plusieurs reprises pour du harcèlement n’auront pas accès à ces fonctionnalités, Reddit prenant très au sérieux ce fléau qui mine sa plateforme.

La photo de profil et la couverture personnalisable sont clairement inspirées de Facebook et Twitter, tandis que le profil contient aussi une liste d’activités récentes et des communautés où l’utilisateur est le plus actif.

3 utilisateurs privilégiés

Parmi les rares privilégiés à bénéficier dès maintenant de la fonctionnalité, on trouve Alexis Ohanian, co-fondateur de la plateforme, qui assure avoir eu l’idée de ce profil dès les débuts du site, il y a plus de dix ans. L’utilisateur shitty_watercolour, particulièrement populaire grâce à ses aquarelles, possède aussi un profil dédié.

Un modérateur de Reddit, HideHideHidden, explique : « Nous pensons que cela incitera les meilleurs créateurs de contenus de Reddit à rester et à s’étendre. » Du moins si la fonctionnalité rencontre un succès suffisant pour être étendue à d’autres utilisateurs prochainement.