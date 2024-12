Lecture Zen Résumer l'article

Faut-il publier les manifestes de criminels ? C’est la question que se pose Reddit, alors que le manifeste présumé de Luigi Mangione n’est plus autorisé sur le réseau social. Accusé du meurtre de Brian Thompson, PDG d’United Healthcare, Luigi Mangione ébranle Internet depuis plusieurs jours.

Reddit a banni ce 11 décembre le manifeste présumé de Luigi Mangione, inculpé pour le meurtre du directeur général de UnitedHealthcare, Brian Thompson. Vu comme un héros, sorte de Robin des Bois par certains, il force les réseaux sociaux à prendre des mesures.

Le manifeste présumé de Luigi Mangione interdit sur Reddit

Comme The Verge l’a rapporté, un modérateur du subreddit r/popculturechat a publié un message ce mercredi. Il écrit : « Nous voulions vous informer que Reddit nous a officiellement notifié que nous devions nous conformer strictement à leurs règles concernant les contenus violents sur l’ensemble du site. Plus précisément, Reddit nous a dit que nous n’étions pas autorisés à publier le manifeste de Luigi Mangione, même s’il est rapporté de manière neutre. » Les utilisateurs qui s’y risqueraient pourraient voir leur compte banni de Reddit et les forums qui republieraient ledit manifeste pourraient être fermés.

Concernant le subreddit r/popculturechat (qui compte 4,4 millions de membres), il va un peu plus loin. Sont interdits tous messages soutenant la violence ou « l’expression sentiments positifs à l’égard de la mort de Brian Thompson ». Des modérateurs d’autres subreddits ont également publié des messages similaires, y compris ceux consacrés à Luigi Mangione. Ce dernier fait face à une vague de soutiens et de fascination pour son acte. Tant et si bien que la peluche de son Pokémon préféré est même en rupture de stock.

Pourquoi Reddit supprime ce manifeste ?

Le réseau social a choisi de bannir ce texte qui fait l’apologie de la violence, ce qui est contraire aux règles du réseau social. S’il est publié, Reddit s’expose à de potentielles poursuites judiciaires. Par ailleurs, cela ne plaît pas aux annonceurs qui pourraient afficher leurs publicités à côté dudit manifeste. Savoir que c’est possible peut les convaincre de ne pas financer Reddit. Ce sont les deux raisons principales qui ont amené Reddit à prendre cette décision.

Mais pour le journaliste Jay Peters de The Verge, il semble que Reddit ait supprimé le manifeste de manière incohérente. Une recherche dans Reddit permet de le retrouver sans trop de difficultés. Si le texte paraît avoir été interdit, des liens sur Reddit avec des termes de recherche simples permettent de le retrouver, comme nous avons pu le constater.

Que contient le manifeste de Luigi Mangione, inculpé pour le meurtre de Brian Thompson ?

Lors de son arrestation ce lundi, Luigi Mangione était en possession d’un pistolet semi-automatique imprimé en 3D, un silencieux « ainsi que des aveux écrits sur le crime », selon le document judiciaire d’inculpation. Le Monde écrit que la police indiquait qu’il s’agissait d’un texte de trois pages qui ne détaille pas ses « aveux ».

Dans celui-ci, Luigi Mangione y fait effectivement l’apologie de la violence : « Je m’excuse pour les traumatismes subis, mais il fallait le faire. Franchement, ces parasites l’ont bien cherché. » Il y accuse UnitedHealthcare de s’enrichir sur les Américains sans les aider à se soigner : « Il ne s’agit pas d’une question de prise de conscience à ce stade, mais clairement de jeux de pouvoir. De toute évidence, je suis le premier à y faire face avec une honnêteté aussi brutale. »

